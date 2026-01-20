Токаев: Я и впредь буду прилагать все усилия для укрепления нашей Независимости

– Несмотря на крайне напряженную международную обстановку, мы сумели реализовать в стране сложные и глубокие преобразования. В ходе конституционной реформы 2022 года, а также во время референдума по вопросу строительства атомной электростанции большинство наших граждан поддержали меня. Каждое решение я принимаю, тщательно оценивая его необходимость для страны. Для меня превыше всего — конкретная работа, направленная на повышение благосостояния граждан. Забота о народе, интересы нации и государства — высшие ценности для меня. И впредь я буду прилагать все силы и усилия для развития страны и дальнейшего укрепления нашей Независимости, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Президент выразил искреннюю признательность всему народу за постоянную поддержку стратегического курса, а также поблагодарил достойных граждан страны, принявших участие в работе Национального курултая.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.