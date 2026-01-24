Рабочая группа по Парламентской реформе собрала предложения граждан — Ерлан Карин

По его словам, Рабочая группа была создана 8 октября прошлого года Указом Президента Касым-Жомарта Токаева. В ее состав вошли лидеры фракций политических партий Парламента, известные юристы-ученые, эксперты, общественные деятели, а также члены Национального совета.

— 14 октября состоялось первое заседание Рабочей группы, в котором Президент принял участие лично. Члены группы отметили, что предстоящие изменения затрагивают несколько разделов Конституции, и подчеркнули необходимость учитывать мнение граждан, — отметил Ерлан Карин.

Для сбора предложений и мнений граждан на порталах e-Otinish и eGov был создан специальный раздел «Парламентская реформа». Институт парламентаризма занимался систематизацией и обобщением поступивших предложений. Также к работе были привлечены Институт законодательства и правовой информации и Институт стратегических исследований, которые изучали международный опыт в сфере парламентаризма.

С октября все предложения по парламентской реформе были полностью собраны, а членам Рабочей группы предоставлен месяц на подготовку собственных рекомендаций.

Свое мнение по реформе также подготовили и направили партии Amanat, Auyl, Respublica, Aq Jol, Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия, а также партия «Baitaq», движение «Zhanaru» против коррупции, Республиканская коллегия адвокатов, Адвокатское сообщество «Toqtamys», Международная палата арбитража и медиации, Фонд развития парламентаризма, Институт экономической политики, инициативная группа «Гражданская инициатива» и другие организации.