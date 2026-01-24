Рабочая группа по Парламентской реформе собрала предложения граждан — Ерлан Карин
Сегодняшняя Конституционная комиссия, начинающая свою работу, является законным продолжением работы Рабочей группы по Парламентской реформе, которая работала на протяжении последних шести месяцев. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, Рабочая группа была создана 8 октября прошлого года Указом Президента Касым-Жомарта Токаева. В ее состав вошли лидеры фракций политических партий Парламента, известные юристы-ученые, эксперты, общественные деятели, а также члены Национального совета.
— 14 октября состоялось первое заседание Рабочей группы, в котором Президент принял участие лично. Члены группы отметили, что предстоящие изменения затрагивают несколько разделов Конституции, и подчеркнули необходимость учитывать мнение граждан, — отметил Ерлан Карин.
Для сбора предложений и мнений граждан на порталах e-Otinish и eGov был создан специальный раздел «Парламентская реформа». Институт парламентаризма занимался систематизацией и обобщением поступивших предложений. Также к работе были привлечены Институт законодательства и правовой информации и Институт стратегических исследований, которые изучали международный опыт в сфере парламентаризма.
С октября все предложения по парламентской реформе были полностью собраны, а членам Рабочей группы предоставлен месяц на подготовку собственных рекомендаций.
Свое мнение по реформе также подготовили и направили партии Amanat, Auyl, Respublica, Aq Jol, Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия, а также партия «Baitaq», движение «Zhanaru» против коррупции, Республиканская коллегия адвокатов, Адвокатское сообщество «Toqtamys», Международная палата арбитража и медиации, Фонд развития парламентаризма, Институт экономической политики, инициативная группа «Гражданская инициатива» и другие организации.