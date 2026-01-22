Президент Казахстана подписал Устав Совета мира

Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.

Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа находится с рабочей поездкой в Давосе.

Фото: Акорда

Напомним, Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей.

Фото: Акорда

Помощник-пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, что в ответ Глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности.

Накануне Белый дом объявил состав «Совета мира» для сектора Газа. Его создание предусматривает план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.