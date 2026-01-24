Мади Мырзагараев предложил закрепить конституционный статус адвокатуры

Спикер отметил необходимость сокращения срока содержания под стражей без санкции суда с 72 до 48 часов.

— Временное содержание — исключительная мера, применяемая на начальном этапе расследования, но она должна быть максимально короткой. Основные следственные действия выполняются в первые сутки, а раннее включение судебного контроля выгодно и гражданину, и государству, — подчеркнул Мырзагараев.

Кроме того, он предложил закрепить в Конституции принцип «Миранды», согласно которому гражданин с первых минут должен знать свои права, включая право на помощь профессионального адвоката.

Мырзагараев также обратил внимание на необходимость закрепления в Основном законе статуса адвокатуры.

— Адвокатура — не просто профессиональное сообщество, это опорный институт правового государства. Ранее она имела конституционный статус, и нынешняя реформа предоставляет историческую возможность восстановить его, — отметил председатель коллегии.

По его словам, закрепление правового статуса адвокатуры в Конституции полностью соответствует стратегической линии, обозначенной Президентом, и запросам общества на эффективную защиту прав граждан.

