    15:34, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Мади Мырзагараев предложил закрепить конституционный статус адвокатуры

    На первом заседании Конституционной комиссии председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев выступил с рядом предложений, направленных на усиление прав и свобод граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Конституционный суд РК

    Спикер отметил необходимость сокращения срока содержания под стражей без санкции суда с 72 до 48 часов. 

    — Временное содержание — исключительная мера, применяемая на начальном этапе расследования, но она должна быть максимально короткой. Основные следственные действия выполняются в первые сутки, а раннее включение судебного контроля выгодно и гражданину, и государству, — подчеркнул Мырзагараев.

    Кроме того, он предложил закрепить в Конституции принцип «Миранды», согласно которому гражданин с первых минут должен знать свои права, включая право на помощь профессионального адвоката.

    Мырзагараев также обратил внимание на необходимость закрепления в Основном законе статуса адвокатуры.

    — Адвокатура — не просто профессиональное сообщество, это опорный институт правового государства. Ранее она имела конституционный статус, и нынешняя реформа предоставляет историческую возможность восстановить его, — отметил председатель коллегии.

    По его словам, закрепление правового статуса адвокатуры в Конституции полностью соответствует стратегической линии, обозначенной Президентом, и запросам общества на эффективную защиту прав граждан.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

