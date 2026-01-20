Проба «В» Жанибека Алимханулы подтвердила наличие допинга — КФПБ

Накануне Ерденбеков в своем Instagram сделал заявление о рассмотрении дела чемпиона мира по боксу Жанибека Алимханулы, но не уточнил детали.

20 января президент КФПБ впервые озвучил результаты анализа допинг-пробы В Жанибека Алимханулы и подробно рассказал о деталях слушаний по его делу.

— Недавно пришла заключительная экспертиза от VADA из Америки на 34-х листах, да проба В подтвердила (наличие допинга у Алимханулы — прим. авт). Сейчас момент такой, что юрисдикцию над Жанибеком взяла наша федерация, так как он лицензированный боксер нашей федерации и последний вечер бокса (с его участием) проходил в Астане, где с нашей санкции был проведен вечер бокса. Вопрос сейчас стоит в том, осознанно ли он это принимал, либо как это попало в его организм. Вот здесь вопрос пока стоит так, — сказал президент КФПБ Рахимжан Ерденбеков.

Глава КФПБ также рассказал подробности о слушаниях, проведенных накануне 19 января.

Как выяснилось, дело Алимханулы рассматривают с участием как независимых экспертов, так и от Министерства туризма и спорта РК. При этом при проведении слушаний придерживаются международного стандарта спортивного права, соблюдая презумпцию невиновности спортсмена.

— Много было задано вопросы Жанибеку. Начиная с апреля мы слушали его весь этот жизненный путь до обнаружения у него этих материалов. Вчера выяснились новые факты, которые я сейчас не могу огласить. 23 января мы продолжим слушания, — сказал Ерденбеков.

Он отметил, что по итогам рассмотрения все материалы будут направлены в соответствующие организации, в том числе WBO, IBF и другие, которые уже примут решение относительно лишения или не лишения Алимханулы титулов. Пока же, по словам Ерденбекова, на время слушаний, Алимханулы отстранен от боев.

Напомним, в начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что в пробе мочи казахстанского чемпиона найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний.

Для подтверждения или опровержения результата на 8 января было назначено вскрытие и анализ мочи из допинг-пробы В, взятой в то же время и тот же момент, что и проба А.