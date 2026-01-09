Жанибек Алимханулы сделал заявление в связи со вскрытием допинг-пробы В

В начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что в пробе мочи казахстанского чемпиона найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний.

Для подтверждения или опровержения результата на 8 января назначено вскрытие и анализ мочи из допинг-пробы В, взятой в то же время и тот же момент, что и проба А.

От результатов пробы В будет зависеть, признают ли Алимханулы виновным в употреблении запрещенного антидопинговым кодексом вещества или нет. Если проба В будет отрицательной, то это станет основанием для того, чтобы считать результат анализа первой пробы А ошибочным.

Сам боксер, как и все казахстанцы, с нетерпением ждет результат вскрытия и анализа пробы В. Так как вскрытие пробы В будет проведено в США, результат станет известен в Казахстане в ночь с 8 на 9 января.

— Сегодня начнется В-тестирование. В Америке начинается рассвет. Члены команды официально примут участие. Их отправят в лабораторию. Когда результаты станут известны, они будут официально объявлены. Надеемся, все будет хорошо, — заявил в Instagram Жанибек Алимханулы.

Напомним, что ранее стали известны критерии для лишения Алимханулы титулов чемпиона мира в связи со сложившейся ситуацией.