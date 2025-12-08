Лишит ли WBO титула Жанибека Алимханулы: названы условия
В деле казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, которого подозревают в употреблении допинга мельдония, наступила стадия томительного ожидания. В это время корреспондент Kazinform изучил документ WBO и выяснил, в каком случае Жанибека Алимханулы могут лишить титула чемпиона по версии этой организации.
На текущий момент Жанибек Алимханулы остается чемпионом мира в среднем весе по боксу по версиям WBO и IBF. После того, как 2 декабря стало известно о положительной допинг-пробе Жанибека Алимханулы на запрещенный мельдоний, прошло уже 6 дней. И пока помимо отмененного боя с чемпионом WBA Эрисланди Ларой Жанибек не понес потерь. Команда боксера затребовала вскрытия пробы В и выяснения всех обстоятельства.
Тем временем, в связи с допинг-скандалом возникает вопрос, какое наказание может получить Жанибек Алимханулы, если и в пробе В найдут мельдоний. Как оказалось, последствия могут быть весьма серьезными, вплоть до лишения Алимханулы титулов чемпиона мира.
IBF пока не делал никаких заявлений, а вот WBO уже открыло свое расследование с целью принять какое-то решение в связи со сложившейся ситуацией.
Официальный документ под названием «Уведомление о представлении обоснования — предполагаемое нарушение антидопинговых правил» секретариат WBO отправил по электронной почте Жанибеку Алимханулы, его промоутерам в Top Rank и, к слову, президенту IBF.
На шести страницах организация подробно расписала варианты наказания казахстанского боксера.
В документе отмечено, что WBO получило уведомление от VADA (не путать с WADA), что проба «А» мочи Алимханулы, взятая 15 ноября 2025 года в Портер-Ранч, штат Калифорния, предположительно дала неблагоприятный результат анализа на запрещенное вещество в предполагаемой концентрации, превышающей минимально допустимый уровень.
В течение 10 дней, то есть до 12 декабря, Алимханулы должен предоставить WBO обоснование, ответив на вопрос, почему к нему не следует применять меры принудительного характера.
— В уведомлении о представлении обоснования должно быть указано потенциальное нарушение, необходимые доказательства или документы, а также порядок реагирования. Ваш ответ может включать подтверждающую документацию, заявления, юридические документы или любые другие соответствующие материалы, которые Вы хотели бы, чтобы Комитет рассмотрел. Непредставление ответа в установленный срок может привести к принятию дисциплинарных мер без дальнейшего уведомления и/или слушания, включая, помимо прочего, аннулирование вашего титула чемпиона WBO, вступающее в силу немедленно. Непредоставление ответа на уведомление о представлении обоснования в установленные сроки означает отказ от права на его оспаривание. После получения ответа Комитет определит, имело ли место нарушение, и, если да, вынесет решение о последствиях, –пишет WBO, обращаясь к Алимханулы.
WBO констатирует, что после рассмотрения ответа Алимханулы может принять одно из следующих решений:
Автоматическое признание титула вакантным: если чемпион признан виновным (или признает себя виновным) в любом из запрещенных действий (куда, согласно регламенту, относится и употребление допинга), Комитет WBO может рекомендовать президенту и Исполнительному комитету WBO отозвать признание чемпиона (аннулировать титул) в случае несоблюдения чемпионом Правил WBO о проведении соревнований на первенство мира и объявить титул вакантным с даты официально зарегистрированной вины.
Комитет WBO может применить дисциплинарные меры, включая, помимо прочего:
- понижение позиции в мировом или региональном рейтинге WBO
- исключение из рейтинга WBO или регионального рейтинга
- отстранение от всех мировых или региональных соревнований WBO (минимум на два года)
- снятие санкций WBO мирового или регионального рейтинга
- любые другие решения, которые будут сочтены необходимыми, полезными или целесообразными для достижения целей, политики и намерения Регламента WBO.
В заключение Комитет WBO отметил, что оставляет за собой право выносить любые дальнейшие решения, которые он сочтет необходимыми, полезными или целесообразными для достижения целей, политики и намерений Регламента WBO о чемпионатах мира, включая, помимо прочего, вынесение решений, которые наилучшим образом отвечают интересам бокса и среднего веса WBO.
Ранее легендарный боксер, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс-младший высказался о допинговом скандале с Жанибеком Алимханулы.