Лишит ли WBO титула Жанибека Алимханулы: названы условия

На текущий момент Жанибек Алимханулы остается чемпионом мира в среднем весе по боксу по версиям WBO и IBF. После того, как 2 декабря стало известно о положительной допинг-пробе Жанибека Алимханулы на запрещенный мельдоний, прошло уже 6 дней. И пока помимо отмененного боя с чемпионом WBA Эрисланди Ларой Жанибек не понес потерь. Команда боксера затребовала вскрытия пробы В и выяснения всех обстоятельства.

Тем временем, в связи с допинг-скандалом возникает вопрос, какое наказание может получить Жанибек Алимханулы, если и в пробе В найдут мельдоний. Как оказалось, последствия могут быть весьма серьезными, вплоть до лишения Алимханулы титулов чемпиона мира.

IBF пока не делал никаких заявлений, а вот WBO уже открыло свое расследование с целью принять какое-то решение в связи со сложившейся ситуацией.

Официальный документ под названием «Уведомление о представлении обоснования — предполагаемое нарушение антидопинговых правил» секретариат WBO отправил по электронной почте Жанибеку Алимханулы, его промоутерам в Top Rank и, к слову, президенту IBF.

На шести страницах организация подробно расписала варианты наказания казахстанского боксера.

В документе отмечено, что WBO получило уведомление от VADA (не путать с WADA), что проба «А» мочи Алимханулы, взятая 15 ноября 2025 года в Портер-Ранч, штат Калифорния, предположительно дала неблагоприятный результат анализа на запрещенное вещество в предполагаемой концентрации, превышающей минимально допустимый уровень.

В течение 10 дней, то есть до 12 декабря, Алимханулы должен предоставить WBO обоснование, ответив на вопрос, почему к нему не следует применять меры принудительного характера.

— В уведомлении о представлении обоснования должно быть указано потенциальное нарушение, необходимые доказательства или документы, а также порядок реагирования. Ваш ответ может включать подтверждающую документацию, заявления, юридические документы или любые другие соответствующие материалы, которые Вы хотели бы, чтобы Комитет рассмотрел. Непредставление ответа в установленный срок может привести к принятию дисциплинарных мер без дальнейшего уведомления и/или слушания, включая, помимо прочего, аннулирование вашего титула чемпиона WBO, вступающее в силу немедленно. Непредоставление ответа на уведомление о представлении обоснования в установленные сроки означает отказ от права на его оспаривание. После получения ответа Комитет определит, имело ли место нарушение, и, если да, вынесет решение о последствиях, –пишет WBO, обращаясь к Алимханулы.

WBO констатирует, что после рассмотрения ответа Алимханулы может принять одно из следующих решений:

Автоматическое признание титула вакантным: если чемпион признан виновным (или признает себя виновным) в любом из запрещенных действий (куда, согласно регламенту, относится и употребление допинга), Комитет WBO может рекомендовать президенту и Исполнительному комитету WBO отозвать признание чемпиона (аннулировать титул) в случае несоблюдения чемпионом Правил WBO о проведении соревнований на первенство мира и объявить титул вакантным с даты официально зарегистрированной вины.

Комитет WBO может применить дисциплинарные меры, включая, помимо прочего:

понижение позиции в мировом или региональном рейтинге WBO

исключение из рейтинга WBO или регионального рейтинга

отстранение от всех мировых или региональных соревнований WBO (минимум на два года)

снятие санкций WBO мирового или регионального рейтинга

любые другие решения, которые будут сочтены необходимыми, полезными или целесообразными для достижения целей, политики и намерения Регламента WBO.

В заключение Комитет WBO отметил, что оставляет за собой право выносить любые дальнейшие решения, которые он сочтет необходимыми, полезными или целесообразными для достижения целей, политики и намерений Регламента WBO о чемпионатах мира, включая, помимо прочего, вынесение решений, которые наилучшим образом отвечают интересам бокса и среднего веса WBO.

