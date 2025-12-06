Рой Джонс высказался о допинговом скандале с Жанибеком Алимханулы

Год назад Рой Джонс-младший уже посещал Казахстан — он приезжал в Караганду на чемпионат Казахстана по боксу по приглашению спортивного функционера Нургазы Жаралгапова и руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серика Сапиева. Напомним, Рой Джонс тогда стал хэдлайнером ЧРК по боксу и даже исполнил рэп на открытии.

Комментируя ситуацию, связанную с допинговым скандалом вокруг казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, Джонс ответил, что делать выводы преждевременно.

— Да, я знаю Жанибека Алимханулы. Что касается допинга, не могу ничего утверждать. Сегодня существует множество его разновидностей, и спортсменов проверяют по-разному: иногда сразу по всем параметрам. Поэтому сказать однозначно невозможно. Насколько мне известно, обычно берут два образца. Если в первом находят что-то подозрительное, проверяют второй. И если второй оказывается чистым, то спортсмен считается в порядке, — сказал американский боксер.

Ранее сообщалось о том, что заявили менеджеры и юристы Алимханулы.