    Рой Джонс высказался о допинговом скандале с Жанибеком Алимханулы

    Легендарный боксер, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс-младший проведет в Астане мастер-класс для юных боксеров при поддержке Дирекции массового спорта Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рой Джонс
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Год назад Рой Джонс-младший уже посещал Казахстан — он приезжал в Караганду на чемпионат Казахстана по боксу по приглашению спортивного функционера Нургазы Жаралгапова и руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серика Сапиева. Напомним, Рой Джонс тогда стал хэдлайнером ЧРК по боксу и даже исполнил рэп на открытии.

    Комментируя ситуацию, связанную с допинговым скандалом вокруг казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, Джонс ответил, что делать выводы преждевременно.

    — Да, я знаю Жанибека Алимханулы. Что касается допинга, не могу ничего утверждать. Сегодня существует множество его разновидностей, и спортсменов проверяют по-разному: иногда сразу по всем параметрам. Поэтому сказать однозначно невозможно. Насколько мне известно, обычно берут два образца. Если в первом находят что-то подозрительное, проверяют второй. И если второй оказывается чистым, то спортсмен считается в порядке, — сказал американский боксер. 

    Ранее сообщалось о том, что заявили менеджеры и юристы Алимханулы. 

