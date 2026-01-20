В федерации бокса сообщили о решении в отношении Жанибека Алимханулы

Ерденбеков отметил, что решил выпустить разъяснение «в связи с обсуждением в публичном пространстве положительных результатов допинг-проб и слушаний по делу профессионального боксера Жанибека Алимханулы».

Он сообщил, что дисциплинарной комиссией Казахстанской федерации профессионального бокса проведено первое слушание, целью которого была первичная оценка материалов и процедур, а не вынесение поспешных выводов.

— Уже на этом этапе стало ясно, что дело не может рассматриваться формально и требует дополнительной медицинской, экспертной и правовой оценки. В связи с этим, принято решение о назначении повторного слушания на 23 января. Это стандартная международная практика в сложных допинговых делах. Подчеркиваю: положительный результат допинг-пробы сам по себе не доказывает умысел или значительную вину спортсмена. Комиссия рассматривает дело с учетом принципа No Significant Fault or Negligence, признанного международным спортивным правом, — заявил глава КФПБ.

Ерденбеков вновь подчеркнул, что до завершения всех процедур комиссия воздерживается от окончательных выводов.

— Все решения будут приняты исключительно на основании фактов, с соблюдением принципов справедливости и международных стандартов. Повторное слушание — 23 января, — заключил Ерденбеков.

Идет речь о слушаниях дела Жанибека Алимханулы в США или об отдельном слушании в Казахстане, глава КФПБ не уточнил.

Напомним, в начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что в пробе мочи казахстанского чемпиона найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний.

Для подтверждения или опровержения результата на 8 января было назначено вскрытие и анализ мочи из допинг-пробы В, взятой в то же время и тот же момент, что и проба А.