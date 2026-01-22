Иностранные тренеры готовят казахстанских спортсменов к Олимпиаде

Не секрет, что обмен опытом с другими странами играет положительную роль в любой сфере. Спорт — далеко не исключение. Поэтому для повышения качества подготовки в рамках реализации поручения Главы государства были привлечены зарубежные тренеры-консультанты мирового уровня. Министерство туризма и спорта РК в ответе на официальный запрос Kazinform назвало их имена.

по шорт-треку — тренеры-консультанты Бумстра Вильма (Королевство Нидерландов), Имре Емил (Румыния), Трифонов Эмиль Борисович (Республика Болгария), Бобров Сергей Сергеевич (Российская Федерация);

— тренеры-консультанты Бумстра Вильма (Королевство Нидерландов), Имре Емил (Румыния), Трифонов Эмиль Борисович (Республика Болгария), Бобров Сергей Сергеевич (Российская Федерация); по фигурному катанию — тренер-консультант Урманов Алексей Евгеньевич, хореограф-постановщик Евдокимова Софья Геннадьевна (Российская Федерация);

— тренер-консультант Урманов Алексей Евгеньевич, хореограф-постановщик Евдокимова Софья Геннадьевна (Российская Федерация); по конькобежному спорту — тренеры-консультанты Абраткевич Павел (Республика Польша), Есин Алексей Юрьевич и Клевченя Сергей Константинович (Российская Федерация);

— тренеры-консультанты Абраткевич Павел (Республика Польша), Есин Алексей Юрьевич и Клевченя Сергей Константинович (Российская Федерация); по лыжным гонкам — старший тренер Маргацкий Сергей Степанович (Федеративная Республика Германия);

— старший тренер Маргацкий Сергей Степанович (Федеративная Республика Германия); по биатлону — тренер-консультант Соколовский Сергей Алексеевич (Республика Беларусь), старший тренер Каралкевич Владимир Борисович (Республика Словения), а также тренер-смазчик Белопухов Андрей Иванович (Республика Беларусь).

Однако, справедливости ради стоит отметить, что есть и другие зарубежные специалисты, не упомянутые в ответе Министерства, но тем не менее продолжающие работу с казахстанскими спотсменами-участниками зимней Олимпиады-2026.

Например, с Михаилом Шайдоровым работает хореограф Иван Ригини, в бытность фигуристом выступавший за Италию, а в сборной по фристайлу-могулу четыре года, полный олимпийский цикл, работает специалист по акробатике из белорусской школы Тимофей Сливец.

Что касается фигуристки Софьи Самоделкиной, то она тренируется в США и имеет поддержку как из госбюджета, так и от единого оператора спонсорских средств.

Ведет подготовку к Олимпиаде за границей в Норвегии на протяжении нескольких лет и единственный представитель Казахстана в лыжном (северном) двоеборье Чингиз Ракпаров, о чем регулярно рассказывает в своих соцсетях.

По данным Министерства туризма и спорта РК, объем финансирования, выделенный на зимние виды спорта за 4 года (олимпийский цикл), суммарно составил 13,3 млрд тенге за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также внебюджетных и спонсорских источников.

— Выделенные средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, оплату труда спортсменов-инструкторов и тренерского состава, включая зарубежных специалистов, медико-фармакологическое обеспечение, участие в международных стартах и лицензионных турнирах, научно-методическое сопровождение и проведение учебно-тренировочных сборов. Национальные сборные прошли все этапы подготовки — от качественных тренировок и зарубежных учебно-тренировочных сборов, до участия в международных стартах. Всего национальные команды по зимним видам спорта провели 612 учебно-тренировочных сборов, спортсмены приняли участие в 434 международных соревнованиях, — отметили в Министерстве туризма и спорта РК.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и ряде других городов северной Италии с 6 по 22 февраля. Что сейчас происходит в Милане накануне старта главного события четырехлетия, рассказала и показала студентка из Казахстана.

Также известен полный график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026и точное количество участников Олимпиады-2026 от Казахстана.