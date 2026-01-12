Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу рассказала о настрое на Олимпиаду-2026

Сборная Казахстана по фристайлу-могулу продолжает подготовку к зимним Олимпийским играм. С нового года спортсмены и тренерский штаб продолжили участие в этапах Кубка мира. 9–10 января казахстанцы выступили на этапе в канадском Валь Сент-Коме, 15–16 января их ожидает следующий этап Кубка мира в американском Уотервилле.

В скором времени станет известно окончательное количество лицензий, которые завоевала национальная команда. По состоянию на 11 января у Казахстана во фристайле-могуле предварительно четыре лицензии: три у женщин и одна у мужчин. На Олимпиаде-2026 во фристайле-могуле будет разыграно четыре комплекта медалей — не только у мужчин и у женщин в индивидуальном могуле, но и впервые в параллельном могуле, также у мужчин и у женщин.

О процессе подготовки к Олимпийским играм и настрое команды корреспонденту Kazinform рассказала главный тренер сборной Елена Круглыхина.

— Насколько важны и показательны для вас как тренера результаты наших спортсменов в текущем Кубке мира в свете подготовки к Олимпиаде-2026?

— Текущие этапы Кубка мира — это финальная подготовка к Олимпиаде, спортсмены и тренеры убирают недочеты, что-то кому-то добавляют, кому-то дают установку не рисковать, а спортсмены, у которых нет еще лицензии, борются за право поехать на Олимпийские игры.

— Как вы считаете, имеются ли у сборной резервы, чтобы стать еще сильнее к Олимпиаде?

— ⁠Спортсмен, как и любой человек, имеет неограниченный ресурс. Конечно, когда ты выступаешь там, на Олимпийских играх, то как спортсмен ты выкладываешь все сто процентов из себя, рискуешь на все сто процентов. Это большой шанс всей жизни, и это понимает тот, кто получил право участвовать. В нашей олимпийской команде нет непрофессионалов, команда едет на Олимпийские игры-2026 за медалью, за самым максимальным результатом.

— До Олимпиады-2026 сборная еще заедет на Родину или все сборы до Игр будут за границей?

— ⁠Было принято решение, и я считаю его максимально взвешенным, что команда будет десять дней до открытия Олимпийских игр дома. Спасибо всем, кто нам в этом помог. Шымбулак в Алматы на фоне отсутствия снега делает все возможное, пригласили дополнительных специалистов для строительства трассы могула, Ассоциация лыжных видов спорта Казахстана совместно с ДРС закрывает финансовую часть. Все работают единой командой, это очень важно для наших спортсменов, это дает ощущение поддержки всех и каждого. И конечно, дома всегда спокойней.

— Кто сейчас входит в тренерский штаб? Все специалисты казахстанские или привлечены зарубежные консультанты?

— В тренерском штабе почти все местные: старший тренер Дмитрий Бармашов, тренер по акробатике опытный Геннадий Намереков. Также с нами в команде четыре года, полный олимпийский цикл, работает специалист по акробатике из белорусской школы Тимофей Сливец.

— Какая погода облегчила бы достижение нужного результата — морозная с жесткой трассой или дождливая/туманная с рыхлым снегом?

— На самом деле, все в равных условиях. Конечно, кому-то мешает непогода, отсутствие видимости, и всем приятно кататься на солнышке, пусть это даже сильный мороз и минус 30, но зато все четко видно.

— В целом, насколько важен фактор погоды для успеха на Олимпиаде-2026?

— На Олимпийских играх старт будет в ночное время, то есть, это стадион в Ливиньо, и соревнованиям помешать может только туман.

Отметим, что на зимних Олимпийских играх 2026 года во фристайле-могуле первая квалификация намечена на 10 февраля, 11 февраля состоятся квалификация-2, финал-1 и финал-2 (розыгрыш медалей) в индивидуальном могуле у женщин, 12 февраля пройдут квалификация-2, финал-1 и финал-2 (розыгрыш медалей) в индивидуальном могуле у женщин, 14 февраля будут разыграны медали в параллельном могуле у женщин и 15 февраля — в параллельном могуле у мужчин.

Ранее мы рассказывали, что казахстанские фристайл-могулисты завоевали в Австрии 4 золота и 2 серебра.