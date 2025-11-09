09:52, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстанские фристайл-могулисты завоевали в Австрии 4 «золота» и 2 «серебра»
Сегодня в австрийском Хинтертуксе завершился этап FIS Moguls Alps Tour по фристайл-могулу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.
Казахстанская команда показала фантастический результат, выиграв 6 медалей: 4 золотые и 2 серебряные.
Наши призеры:
Юлия Галышева — 1-е место (индивидуальные соревнования)
Павел Колмаков — 1-е место (индивидуальные соревнования)
Анастасия Городко — 1-е место (параллельный могул)
Фёдор Бугаков — 1-е место (параллельный могул)
Юлия Фиклистова — 2-е место (параллельный могул)
Анастасия Городко — 2-е место (индивидуальные соревнования)
В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов из 12 стран.