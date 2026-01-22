РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:39, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Купальники «Бората» на трибунах в Астане: суд арестовал болельщиков «Брюгге»

    Трое болельщиков бельгийского футбольного клуба «Брюгге» привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка, передает агентство Kazinform.

    Суицид 15-летней школьницы в Актюбинской области: полиция ведет расследование
    Фото: Polisia.kz

    Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором иностранные фанаты на трибунах стадиона «Астана Арена» во время матча с алматинским «Кайратом» демонстративно сняли верхнюю одежду и остались в купальниках, известных по фильму «Борат». Поведение зрителей вызвало резонанс и волну критики в сети.

    Как сообщили в департаменте полиции Астаны, 20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок.

    Сотрудники полиции задержали иностранных граждан и доставили их в отделение. Установлено, что болельщики находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам возбуждено административное производство по статьям 434 «Мелкое хулиганство» и 440 «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» КоАП РК.

    — Специализированным межрайонным административным судом каждому из задержанных назначен арест сроком на пять суток, — отметили в пресс-службе ДП.

    В ведомстве также напомнили, что при проведении массовых мероприятий в столице обеспечивается усиленный контроль за соблюдением общественного порядка, а нарушение установленных правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Отметим, что алматинский «Кайрат» провел домашний матч общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Встреча состоялась на «Астана Арене» и завершилась победой гостей со счетом 4:1. 

    Спорт Футбол Полиция Нарушения
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
