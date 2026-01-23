РУ
    13:43, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Нацфонд-детям: сумму выплат в 2026 году назвали в Нацбанке

    Согласно предварительным данным, в феврале из Национального фонда детям Казахстана выплатят 100-130 долларов. Об этом сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.  

    Нацфонд - детям
    Коллаж: Kazinform; Freepik

    В целом доход от управления Национальным фондом в этом году составил 8,7 млрд долларов, то есть 15% годовых в долларах.

    — Обе цифры являются рекордными — таких цифр никогда не было в истории управления Национальным фондом. Поэтому они позволили Нацфонду вырасти, несмотря на значительные трансферты изъятия из него, — подчеркнул Сулейменов.

    Также по предварительным подсчетам, выплаты из Нацфонда детям составят 100-130 долларов на ребенка. Аналогичную сумму дети получили на счета в 2025 году.

    — 1 февраля мы официально опубликуем эти данные. С чем это связано? Опять же, с количеством детей, которые родились, потом некоторые дети уезжают из страны, выходят из гражданства и так далее. Поэтому с коллегами по правительству подсчитывается это количество — кому эти деньги начислить, — пояснил Тимур Сулейменов.

    Напомним, всего в период с 1 февраля 2024 года по программе «Нацфонд — детям» казахстанцы использовали более 31 млн долларов.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Нацфонд Нацфонд-детям
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
