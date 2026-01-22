МВД возбудило уголовное дело на полицейских Шымкента за халатность в деле Нурай

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

— Как мы уже давали комментарий для СМИ, по результатам служебной проверки в связи с поручением президента Министерство внутренних дел приняло меры по привлечению к дисциплинарной ответственности начальника ДП Шымкента — он освобожден от должности. Его первый заместитель также освобожден от занимаемой должности. Кроме того, по данному факту по признакам халатности возбуждено уголовное дело, которое расследует департамент собственной безопасности в отношении тех сотрудников полиции, не принявших должных мер по регистрации уголовного дела и по оперативному привлечению виновного лица к уголовной ответственности за принуждение к браку, — сообщил он на брифинге в Сенате.

Адилов также напомнил, что подозреваемый взят под стражу.

— Проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведено уточнение показаний на месте. Подозреваемый находится под стражей с санкции суда сроком на два месяца. В рамках данного уголовного дела будут проведены все необходимые следственные действия, обеспечено всестороннее, объективное и полное исследование всех обстоятельств дела. Как вы знаете, расследование ведется следственно-оперативной группой ДП Шымкента, — сказал заместитель министра.



Напомним, 11 января в Шымкенте 21-летняя студентка Нурай Серикбай погибла от ножевых ранений. По данным родных, подозреваемый подкараулил девушку, когда она вышла в магазин, и нанес ей несколько ударов ножом, несовместимых с жизнью. Девушка скончалась на месте, нападавший скрылся.

13 января полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве недалеко от города. Аймахана Шерхана поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Родственники погибшей выступили с публичными заявлениями, утверждая, что девушка неоднократно обращалась за помощью из-за навязчивого преследования и поступавших угроз.



Также за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник ДП Шымкента Нурлан Алмасбеков и первый заместитель начальника ДП Шымкента Курманбек Сахов, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел.