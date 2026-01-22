Расследование убийства девушки в Шымкенте прокомментировали в МВД

Он напомнил, что подозреваемый взят под стражу.

— Проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведено уточнение показаний на месте. Подозреваемый находится под стражей с санкции суда сроком на два месяца. В рамках данного уголовного дела будут проведены все необходимые следственные действия, обеспечено всестороннее, объективное и полное исследование всех обстоятельств дела. Как вы знаете, расследование ведется следственно-оперативной группой ДП Шымкента, — сказал Санжар Адилов на брифинге в Сенате.

Он добавил, что по данному делу в Шымкент направлена группа опытных руководителей центрального аппарата — департамента криминальной полиции и следственного департамента, а ход расследования МВД держит на особом контроле.

Напомним, 11 января в Шымкенте 21-летняя студентка Нурай Серикбай погибла от ножевых ранений. По данным родных, подозреваемый подкараулил девушку, когда она вышла в магазин, и нанес ей несколько ударов ножом, несовместимых с жизнью. Девушка скончалась на месте, нападавший скрылся.



13 января полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве недалеко от города. Аймахана Шерхана поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.



Родственники погибшей выступили с публичными заявлениями, утверждая, что девушка неоднократно обращалась за помощью из-за навязчивого преследования и поступавших угроз.



В департаменте полиции Шымкента в ответ на запрос Kazinform сообщили, что все доводы, озвученные родственниками, проверяются в рамках досудебного расследования, а ход уголовного дела находится на личном контроле руководства департамента.