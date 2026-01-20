Глава государства: Мы всегда будем оказывать поддержку подрастающему поколению
То, что молодое поколение через искусство ярко выражает нашу национальную идентичность и представляет страну мировому сообществу, является предметом особой гордости. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая, передает Kazinform.
— Сегодня среди молодежи существует мнение, что Казахстан вступил в этап подъема. Представители молодого поколения вносят значительный вклад в формирование новой общественной этики и развитие креативной индустрии. Современное казахское искусство уже воспринимается в мире как уникальное явление. Активно развивается и киноиндустрия. То, что молодежь посредством искусства подчеркивает нашу национальную идентичность и знакомит с ней мировое сообщество, — это большая гордость. Энергия и стремление молодежи, их новаторство и созидательный потенциал способны придать мощный импульс развитию любой сферы. Поэтому мы всегда будем оказывать всестороннюю поддержку подрастающему поколению и создавать все условия для того, чтобы наряду с национальными ценностями они впитывали лучшие качества современного времени, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
