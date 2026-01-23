РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Судью, задержанную за пьяное вождение в Астане, лишили должности

    Судебное жюри при Высшем судебном совете приняло решение освободить от должности судью межрайонного суда по гражданским делам Астаны Асель Досаеву, после вождения в нетрезвом виде, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Асель Досаева
    Фото: городской суд Астаны

    Всего Судебное жюри рассмотрело 11 дисциплинарных материалов в отношении 10 судей.

    — Решением Судебного жюри при Высшем Судебном Совете от 22 января 2026 года судья межрайонного суда по гражданским делам города Астаны Досаева А.К. привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение норм судейской этики, с применением взыскания в виде освобождения от должности судьи, — сообщили в пресс-службе.

    Напомним, в начале ноября во время ночного рейда в Астане полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была действующая судья межрайонного суда по гражданским делам в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее начали служебную проверку. 

    Тогда в городской пресс-службе суда сообщили, что несмотря на особый правовой статус, которыми обладают судьи, случай нарушения судейских обязанностей и закона не останется без надлежащей правовой оценки и соответствующих последствий.

    12 ноября Генеральная прокуратура внесла Президенту РК представление о привлечении судьи Асель Досаевой к ответственности за вождение в нетрезвом виде. 

