Судью, задержанную за пьяное вождение в Астане, лишили должности

Всего Судебное жюри рассмотрело 11 дисциплинарных материалов в отношении 10 судей.

— Решением Судебного жюри при Высшем Судебном Совете от 22 января 2026 года судья межрайонного суда по гражданским делам города Астаны Досаева А.К. привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение норм судейской этики, с применением взыскания в виде освобождения от должности судьи, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в начале ноября во время ночного рейда в Астане полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была действующая судья межрайонного суда по гражданским делам в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее начали служебную проверку.

Тогда в городской пресс-службе суда сообщили, что несмотря на особый правовой статус, которыми обладают судьи, случай нарушения судейских обязанностей и закона не останется без надлежащей правовой оценки и соответствующих последствий.

12 ноября Генеральная прокуратура внесла Президенту РК представление о привлечении судьи Асель Досаевой к ответственности за вождение в нетрезвом виде.