    20:44, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президенту РК внесли представление о привлечении судьи Досаевой к за пьяное вождение

    Генеральная прокуратура внесла Президенту РК представление о привлечении судьи Асель Досаевой к ответственности за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    судья
    Фото: городской суд Астаны

    — Генеральной прокуратурой в порядке статьи 873 Кодекса об административных правонарушениях на имя Главы государства направлено представление о даче согласия на привлечение судьи Досаевой А.К. к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, — сообщили в ведомстве.

    Также уточнили, что вопрос будет рассмотрен Высшим судебным советом.

    — В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Конституции РК судья не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента РК, основанного на заключении Высшего Судебного Совета Республики, либо в случае, установленном подпунктом 3) статьи 55 Конституции, — без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений, — пояснили в Генпрокуратуре.

    Ранее сообщалось, что в Астане задержана севшая за руль в нетрезвом виде действующая судья межрайонного суда по гражданским делам.

    Данира Искакова
    Автор
