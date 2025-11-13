Президенту РК внесли представление о привлечении судьи Досаевой к за пьяное вождение

— Генеральной прокуратурой в порядке статьи 873 Кодекса об административных правонарушениях на имя Главы государства направлено представление о даче согласия на привлечение судьи Досаевой А.К. к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, — сообщили в ведомстве.

Также уточнили, что вопрос будет рассмотрен Высшим судебным советом.

— В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Конституции РК судья не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента РК, основанного на заключении Высшего Судебного Совета Республики, либо в случае, установленном подпунктом 3) статьи 55 Конституции, — без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений, — пояснили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Астане задержана севшая за руль в нетрезвом виде действующая судья межрайонного суда по гражданским делам.