    15:16, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Севшая за руль в нетрезвом виде судья задержана в Астане

    Ночной рейд столичной полиции обернулся громким задержанием — за рулем в состоянии алкогольного опьянения оказалась действующий судья межрайонного суда по гражданским делам. Нарушительницу доставили на экспертизу, автомобиль отправлен на штрафстоянку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отмена амнистии Жомарту Ертаеву: допустил ли судья ошибку
    Фото: Pexels

    В департаменте полиции города Астаны сообщили, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Mazda. Проверка показала, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

    — Автомашина водворена на коммунальную стоянку, проводится проверка. Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — грубое нарушение закона и угроза жизни окружающих. Подобные факты будут пресекаться строго в рамках законодательства», — отметили в пресс-службе ДП Астаны.

    По данным источников, задержанная является судьей межрайонного суда по гражданским делам. Сейчас в отношении нее проводится служебная проверка.

    Правоохранители подчеркивают, что независимо от статуса водителя ответственность за вождение в нетрезвом виде одинакова для всех — закон не делает исключений.

    Напомним, по подозрению в коррупции задержали председателя судебной коллегии области Улытау. 

    Айзада Агильбаева
