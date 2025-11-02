Севшая за руль в нетрезвом виде судья задержана в Астане

В департаменте полиции города Астаны сообщили, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Mazda. Проверка показала, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

— Автомашина водворена на коммунальную стоянку, проводится проверка. Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — грубое нарушение закона и угроза жизни окружающих. Подобные факты будут пресекаться строго в рамках законодательства», — отметили в пресс-службе ДП Астаны.

По данным источников, задержанная является судьей межрайонного суда по гражданским делам. Сейчас в отношении нее проводится служебная проверка.

Правоохранители подчеркивают, что независимо от статуса водителя ответственность за вождение в нетрезвом виде одинакова для всех — закон не делает исключений.

Напомним, по подозрению в коррупции задержали председателя судебной коллегии области Улытау.