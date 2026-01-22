РУ
    17:50, 22 Январь 2026 | GMT +5

    О чем Токаев говорил с Трампом на церемонии подписания Устава Совета мира

    Представители ряда СМИ обратились с просьбой прокомментировать содержание краткой беседы Главы нашего государства с Президентом США в ходе церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    церемония подписания Устава Совета мира в Давосе
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе «365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней» 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям. 

    Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла».

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил Главу нашего государства за поддержку его инициативы о создании Совета мира.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа находится с рабочей поездкой в Давосе.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
