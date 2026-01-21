365 побед за 365 дней: Трамп рассказал о достижениях за первый год своей работы

Президент США отметил 365 побед за первые 365 дней.

В ходе защиты границ Америки были достигнуты успехи в снижении пересечения южной границы нелегальными мигрантами. Более 2,6 млн нелегалов было выдворено из США в результате депортации и добровольного отъезда. Проведено более 650000 арестов, более 400000 нелегальных иммигрантов депортировано за преступления. Сокращен оборот фентанила на южной границе на 56%. Аннулировано более 100000 виз, связанных с мошенничеством, преступной деятельностью или угрозами национальной безопасности. Приостановлена выдача иммиграционных виз гражданам 75 стран. Прекращено предоставление федеральных пособий для 1,4 млн нелегальных иммигрантов. Лишено временного защищенного статуса более 500 000 мигрантов.

В обеспечении безопасности граждан США достигнуто снижение насильственных преступлений по всей стране: грабежи — на 19%, нападения — на 10%. Сокращено количество смертей от передозировки на 21%. Фентанил был объявлен веществом, представляющим угрозу массового поражения. Количество убийств и перестрелок снизилось на 40%. Наркокартели признаны террористическими организациями, ликвидированы транснациональные преступные группировки, включая «Tren de Aragua» и «МС-13».

В экономической сфере снижена стоимость бензина в стране. Создано 654000 рабочих мест, а также созданы условия, при которых рабочие места получают коренные американцы. Отмечено, что реальный ВВП в третьем квартале 2025 года вырос на 4,3%. Снижена инфляция до 2,4%, что на 70% ниже пикового значения при администрации Джо Байдена. Привлечено около 10 трлн долларов новых внутренних инвестиций. Выделено 50 млрд долларов на финансирование здравоохранения в сельской местности.

В научно-технической сфере привлечены инвестиции в размере 2,7 трлн долларов в технологии и искусственный интеллект. Подписал закон GENIUS, создающий первую в США нормативно-правовую базу для стейблкоинов.

Во внешней политике заключены новые и улучшены существующие торговые соглашения с основными торговыми партнёрами США, на долю которых приходится более половины мирового ВВП, включая Великобританию, Европейский союз, Японию, Китай, Республику Корея, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Израиль, Швейцарию, Филиппины и Камбоджу. Увеличены доходы от тарифов на 300 млрд долларов.

Трамп отметил свою посредническую роль в урегулировании конфликтов: «Израиль — ХАМАС», «Израиль — Иран», «Армения — Азербайджан», «Индия — Пакистан», «Демократическая Республика Конго — Руанда», «Камбоджа — Таиланд», «Косово — Сербия», «Египет — Эфиопия». Создана поддерживаемая США структура для урегулирования российско-украинского конфликта. Уничтожен ядерный потенциал Ирана. Достигнуто от стран-членов НАТО соглашение о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП. Достигнуто соглашение с Венесуэлой о передаче США 30–50 млн баррелей нефти, находящихся под санкциями. Проводятся военные операции по захвату танкеров теневого нефтяного флота Венесуэлы.

