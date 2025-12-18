Мигранты, тарифы, возврат налогов: о чем говорил Трамп в своем обращении к американцам

В своем выступлении Дональд Трамп особое внимание уделил критике Джо Байдена, мигрантов и трансгендеров, отметив, что «одиннадцать месяцев назад я унаследовал неразбериху и теперь наведу порядок, и очень скоро наша страна станет сильнее, чем когда-либо прежде».

Трамп заявил, что при администрации Байдена цены на автомобили выросли на 22-30%, цены на бензин выросли на 30-50%, стоимость отелей — на 37%, а цены на авиабилеты — на 31%. Администрация Трампа предпринимает меры, чтобы снизить их.

Трамп отметил, что за время правления его предшественника Джо Байдена в США прибыли миллионы нелегальных иммигрантов.

— Наша граница была открыта, и из-за этого в нашу страну вторглась армия из 25 миллионов человек. Многие из них вышли из тюрем, следственных изоляторов, психиатрических больниц и лечебниц для душевнобольных, — заявил президент США.

Со слов президента, мигранты заняли рабочие места, которые он намерен вернуть американцам.

Трамп подверг критике сомалийскую общину Миннесоты.

— Посмотрите на Миннесоту, где сомалийцы захватили экономику штата и украли миллиарды и миллиарды долларов у Миннесоты и, по сути, у США. И мы собираемся положить этому конец, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп обвинил демократов в росте расходов на здравоохранение, которые, по его словам, скоро заметят американцы.

— Вы видите, что сейчас демократы требуют резкого повышения страховых взносов, и они добиваются этого повышения, и это их вина. Это не вина республиканцев, — подчеркнул Дональд Трамп.

В сфере экономики, Трамп заявил, что иностранные инвестиции в США составляют 18 трлн долларов.

По его словам, экономическая ситуация в стране идет лучше, чем когда-либо, что во многом связано с тарифной политикой.

— Во многом этот успех был достигнут благодаря тарифам, которые на протяжении многих десятилетий успешно использовались другими странами против нас, но теперь это в прошлом, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп заявил, что следующей весной «ожидается самый масштабный сезон возврата налогов за всю историю».

Глава Белого дома объявил о «воинских дивидендах» для более 1,4 млн военнослужащих, которые получат чеки с рождественской премией на сумму 1776 долларов в честь 250-летия основания США в 1776 году.

— Чеки уже в пути. Никто не заслуживает этого больше, чем наши военные. И я поздравляю всех, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп также заявил о «рекордном количестве новобранцев» в вооруженных силах под его руководством. Президент отметил, что при Джо Байдене, в вооруженных силах наблюдался один из «худших» показателей ежегодного набора за всю историю.

Помимо экономических достижений, Трамп сообщил о достижении успехов в вопросах иммиграции, преступности, прав женщин, расходов на здравоохранение, сокращения федеральной бюрократии и многих других вопросов.

Ранее сообщалось, что Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещается въезд в США.