    09:58, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещается въезд в США

    Администрация Трампа расширила список еще на пять стран, гражданам которых запрещен въезд в США и вводит новые ограничения для других 15 государств, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: us-ak.com

    В список были добавлены Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия. Администрация также полностью запретила въезд лицам, имеющим проездные документы, выданные Палестинскими властями.

    Этот шаг является частью продолжающихся усилий по ужесточению стандартов въезда в США для путешественников и иммигрантов. Решение было принято после ареста гражданина Афганистана, подозреваемого в стрельбе по двум военнослужащим Национальной гвардии в День благодарения.

    В список государств, на которые распространяются частичные ограничения, добавляются еще 15 стран: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д’Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

    В заявлении администрации Трампа о расширении запрета на въезд в страну говорилось, что во многих странах, гражданам которых ограничен въезд, «широко распространены коррупция, поддельные или ненадежные документы, удостоверяющие личность, а также судимости», что затрудняет проверку граждан этих стран перед въездом в США. В заявлении также говорилось, что в некоторых странах высок процент людей с просроченными визами. Также указанные страны отказываются принимать своих граждан, которых США хотят депортировать. В этих странах «в целом отсутствуют стабильность и государственный контроль», что затрудняет проверку.

    Ранее сообщалось, что США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран.

