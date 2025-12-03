Подозреваемый в стрельбе у Белого дома не признал вины

Раненый при задержании Рахманулла Л. принял участие в заседании по видеосвязи с больничной койки.

Во время краткого слушания в Вашингтоне адвокат афганца от имени подсудимого выступил с заявлением о непризнании вины по обвинениям в нападении и умышленном убийстве первой степени. Он настаивал на освобождении своего подзащитного, ссылаясь на отсутствие у него судимостей.

Напомним, 26 ноября в Вашингтоне мужчина внезапно открыл огонь по военным, дежурившим на площади Фаррагут неподалеку от Белого дома. В результате была тяжело ранена и позже умерла в больнице 20-летняя служащая Нацгвардии США Сара Бекстром. За жизнь другого нацгвардейца, 24-летнего Эндрю Вулфа, борются врачи.

Подозреваемый при задержании был ранен. Сообщается, что он въехал в США в 2021 году из Афганистана. На родине он сотрудничал с американскими спецслужбами, что и дало ему право переехать в Соединенные Штаты после прихода к власти талибов. По данным телеканала CNN, в 2024 году подозреваемый подал прошение об убежище в США и получил его в начале 2025-го.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал нападение на нацгвардейцев «чудовищным» и заявил, что все иностранные граждане, въехавшие в США из Афганистана во время президентства его предшественника Джо Байдена, будут повторно проверены, и власти примут «все необходимые меры» для высылки «любого иностранца, которому здесь не место».

СМИ при этом отмечают, что поданное Рахмануллой Л. прошение об убежище было удовлетворено уже после второй инаугурации Трампа.

Администрация Трампа заявила, что пересмотрит статус 200 тысяч беженцев, принятых при Байдене.