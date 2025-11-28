Скончалась военнослужащая Нацгвардии США, пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне

Служащая Национальной гвардии США Сара Бекстром, пострадавшая в результате стрельбы неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, погибла в больнице. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к военнослужащим страны.

По словам Трампа, 20-летняя Бекстром — военнослужащая из Западной Вирджинии — начала службу в июне 2023 года. Президент США назвал погибшую «очень уважаемым и замечательным» человеком.

— Второй раненый при стрельбе в Вашингтоне нацгвардеец, 24-летний Эндрю Вулф, «борется за свою жизнь» и находится «в очень плохом состоянии», — заявил Трамп.

Вместе с тем о задержанном стрелке, который был серьезно ранен ответным огнем, не упоминается.

Власти США: стрелявший въехал в страну из Афганистана

Стрельба с участием нацгвардейцев в Вашингтоне произошла днем 26 октября по местному времени на площади Фаррагут неподалеку от Белого дома. По данным СМИ, мужчина без предупреждения открыл огонь по военным, находившимся на дежурстве.

Позднее сразу несколько официальных лиц заявили, что стрелявший — 29-летний Рахманулла Л. — въехал в США в 2021 году из Афганистана, где ранее сотрудничал с американскими спецслужбами. Благодаря этому у мужчины и появилось право на переезд в США после ухода американских войск из Афганистана. По данным CNN, в 2024 году подозреваемый подал прошение об убежище в США и получил его в начале 2025 года.

США перепроверят афганцев, въехавших в страну при Байдене

Выступая со заявлением по поводу инцидента, Трамп назвал расстрел бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне актом террора и преступлением против человечности. В свою очередь директор ФБР Кэш Пател заявил, что о мотивах нападения говорить рано, но расследование ведется «по факту терроризма».

В своем обращении Трамп также заявил, что все иностранные граждане, въехавшие в США из Афганистана во время президентства его предшественника Джо Байдена, пройдут повторную проверку. По словам президента США, американские власти предпримут «все необходимые меры», чтобы выслать «любого иностранца, которому здесь не место».

СМИ при этом отмечают, что поданное Рахмануллой Л. прошение об убежище было удовлетворено уже администрацией Трампа после его возвращения к власти. До нападения на нацгвардейцев мужчина не был известен полиции как нарушитель закона.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Белого дома стреляли в военных Национальной гвардии США. Позже губернатор Западной Вирджинии сообщил, что двое нацгвардейцев США, раненных в результате стрельбы, скончались от полученных травм.