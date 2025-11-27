РУ
    03:16, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пострадавшие из-за стрельбы у Белого дома нацгвардейцы США погибли

    Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сообщил, что двое нацгвардейцев США, раненных в результате стрельбы рядом с Белым домом, скончались от полученных травм, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: ТАСС

    — С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые получили огнестрельные ранения сегодня днем в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений. Эти храбрые жители Западной Вирджинии погибли, находясь на службе своей стране, — написал он в X.

    Ранее сообщалось, что неподалеку от Белого дома стреляли в военных Национальной гвардии США. Президент Дональд Трамп отметил, что стрелявший сам получил ранение и впоследствии «понесет суровое наказание».

    Позднее Секретная служба США заявила, что не располагает данными, указывающими на то, что инцидент в Вашингтоне был направлен непосредственно против Белого дома. Об этом журналистам сообщил официальный представитель службы Энтони Гульельми.

