Пострадавшие из-за стрельбы у Белого дома нацгвардейцы США погибли

— С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые получили огнестрельные ранения сегодня днем в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений. Эти храбрые жители Западной Вирджинии погибли, находясь на службе своей стране, — написал он в X.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Белого дома стреляли в военных Национальной гвардии США. Президент Дональд Трамп отметил, что стрелявший сам получил ранение и впоследствии «понесет суровое наказание».

Позднее Секретная служба США заявила, что не располагает данными, указывающими на то, что инцидент в Вашингтоне был направлен непосредственно против Белого дома. Об этом журналистам сообщил официальный представитель службы Энтони Гульельми.