    01:36, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стрельба недалеко от Белого дома: ранены двое военнослужащих Нацгвардии США

    По информации телеканала ABC, стреляли в военных Национальной гвардии США неподалеку от Белого дома. Полиция сообщила, что подозреваемый задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Белый дом, США, Америка, импичмент
    Фото: shutterstock

    Пожарная служба и служба скорой помощи округа Колумбия подтвердили, что они доставили в больницу трех человек с ранениями с пересечения 17-й улицы и улицы Хаммерштрассе.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили двое служащих Национальной гвардии США, их состояние критическое.

    Подозреваемый в стрельбе, по словам Трампа, тоже получил серьезное ранение.

    Теги:
    Стрельба Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
