Стрельба недалеко от Белого дома: ранены двое военнослужащих Нацгвардии США

Пожарная служба и служба скорой помощи округа Колумбия подтвердили, что они доставили в больницу трех человек с ранениями с пересечения 17-й улицы и улицы Хаммерштрассе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили двое служащих Национальной гвардии США, их состояние критическое.

Подозреваемый в стрельбе, по словам Трампа, тоже получил серьезное ранение.