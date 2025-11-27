01:36, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Стрельба недалеко от Белого дома: ранены двое военнослужащих Нацгвардии США
По информации телеканала ABC, стреляли в военных Национальной гвардии США неподалеку от Белого дома. Полиция сообщила, что подозреваемый задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Пожарная служба и служба скорой помощи округа Колумбия подтвердили, что они доставили в больницу трех человек с ранениями с пересечения 17-й улицы и улицы Хаммерштрассе.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили двое служащих Национальной гвардии США, их состояние критическое.
Подозреваемый в стрельбе, по словам Трампа, тоже получил серьезное ранение.