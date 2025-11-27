РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:47, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп обещал перепроверить каждого иностранца после стрельбы в Вашингтоне

    Президент США Дональд Трамп назвал расстрел двух бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне актом террора и преступлением против человечности, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV

    Трамп пообещал перепроверить каждого иностранца
    Фото: Anadolu Ajansi

    — Это было отвратительное нападение и акт зла, акт ненависти и акт террора. Это было преступление против всей нашей нации. Это было преступление против человечности, — сказал американский лидер, выступая перед СМИ. 

    Он подтвердил, что мужчина, задержанный после стрельбы в двух кварталах от Белого дома, был «иностранцем, въехавшим в страну из Афганистана».

    — Могу сегодня сообщить, что, основываясь на имеющейся информации, Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый — иностранец, прибывший в нашу страну из Афганистана — настоящего ада на земле, — заявил Трамп. 

    Далее он раскритиковал своего предшественника, бывшего президента Джо Байдена, заявив, что подозреваемый «был доставлен администрацией Байдена в сентябре 2021 года», и пообещал, что его администрация «перепроверит каждого иностранца, въехавшего в нашу страну из Афганистана» во время президентства его предшественника Джо Байдена.

    — Мы должны принять все необходимые меры, чтобы выдержать высылку любого иностранца из любой страны, который не принадлежит ей и не приносит пользы нашей стране, если они не могут любить нашу страну; они нам не нужны, — добавил глава Белого дома.

    Ранее сообщалось, что неподалеку от Белого дома стреляли в военных Национальной гвардии США. Позже губернатор Западной Вирджинии сообщил, что двое нацгвардейцев США, раненных в результате стрельбы, скончались от полученных травм

     

    Теги:
    Стрельба Мировые новости Белый дом США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
