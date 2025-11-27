Трамп обещал перепроверить каждого иностранца после стрельбы в Вашингтоне

— Это было отвратительное нападение и акт зла, акт ненависти и акт террора. Это было преступление против всей нашей нации. Это было преступление против человечности, — сказал американский лидер, выступая перед СМИ.

Он подтвердил, что мужчина, задержанный после стрельбы в двух кварталах от Белого дома, был «иностранцем, въехавшим в страну из Афганистана».

— Могу сегодня сообщить, что, основываясь на имеющейся информации, Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый — иностранец, прибывший в нашу страну из Афганистана — настоящего ада на земле, — заявил Трамп.

.@POTUS: «We must now reexamine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country.» pic.twitter.com/jAPGBP5HH2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Далее он раскритиковал своего предшественника, бывшего президента Джо Байдена, заявив, что подозреваемый «был доставлен администрацией Байдена в сентябре 2021 года», и пообещал, что его администрация «перепроверит каждого иностранца, въехавшего в нашу страну из Афганистана» во время президентства его предшественника Джо Байдена.

— Мы должны принять все необходимые меры, чтобы выдержать высылку любого иностранца из любой страны, который не принадлежит ей и не приносит пользы нашей стране, если они не могут любить нашу страну; они нам не нужны, — добавил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Белого дома стреляли в военных Национальной гвардии США. Позже губернатор Западной Вирджинии сообщил, что двое нацгвардейцев США, раненных в результате стрельбы, скончались от полученных травм.