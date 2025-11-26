Администрация Трампа пересмотрит статус 200 тысяч беженцев, принятых при Байдене

В служебной записке содержится призыв к «всестороннему анализу и повторному собеседованию со всеми беженцами, прибывшими в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года», включая обладателей грин-карт. В ней приводится вывод Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) о том, что администрация Байдена «потенциально отдавала предпочтение оперативности и количеству в приёме беженцев, а не качественным собеседованиям и тщательному отбору при проверке».

Согласно служебной записке от 21 ноября, заявители, которые не соответствуют определению беженца, не имеют права обжаловать решение. Супруги, дети и другие члены семьи также потеряют свой иммиграционный статус, если первоначальному заявителю будет отказано задним числом.

— Эти люди уже прошли самую тщательную проверку в мире — через несколько агентств, биометрические тесты, многоуровневые проверки безопасности. Они заново построили здесь свою жизнь. Они доверились системе. Ещеё хуже то, что это произошло в День благодарения, когда семьи по всей стране должны спокойно отдыхать, а не снова испытывать страх, — заявил основатель коалиции американских ветеранов и правозащитных групп «#AfghanEvac» Шон Ван Дайвер.

Число беженцев, принятых в США в 2026 финансовом году, сократилось до исторического минимума в 7500 человек при второй администрации Трампа.

В свой первый день на посту президента Дональд Трамп подписал указ о приостановке всей программы приема беженцев в США до тех пор, пока прием беженцев «не будет соответствовать интересам Соединенных Штатов». В указе также подчеркивается необходимость «принимать только тех беженцев, которые могут полностью и надлежащим образом ассимилироваться в Соединенных Штатах».

Согласно законодательству США, статус беженца предоставляется наиболее уязвимым группам населения, спасающимся от преследований по таким причинам, как раса, религия, политические взгляды, национальное происхождение и/или принадлежность к определенной социальной группе.

Ранее сообщалось, что США выплатят $1000 нелегалам, которые самодепортируются.