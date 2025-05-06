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    09:36, 06 Май 2025 | GMT +5

    США выплатят $1000 нелегалам, которые самодепортируются

    Министерство внутренней безопасности объявило, что предоставит помощь в оплате проезда и выплатит $1000 тем, кто воспользуется приложением CBP Home для выезда из США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    США
    Фото: fedagent.com

    Власти предпринимают усилия по убеждению нелегальных иммигрантов самостоятельно депортироваться из страны.

    В понедельник федеральное агентство объявило, что те, кто использует приложением CBP Home для добровольного выезда из Соединенных Штатов, получат помощь «для облегчения поездки обратно на родину» и $1000, «после того, как их возвращение на родину будет подтверждено через приложение».

    Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что самодепортация – «лучший, самый безопасный и самый экономически эффективный способ покинуть Соединенные Штаты, избежав ареста».

    По данным ведомства, одна депортация обходится налогоплательщикам США в $17121. Федеральное агентство ожидает, что самодепортация снизит эту стоимость на 70%, даже с учетом денежной выплаты.

    По данным вашингтонского аналитического центра Института миграционной политики, в этом году не менее 5 тысяч иммигрантов воспользовались услугами CBP Home, чтобы сообщить о своем добровольном выезде из страны.

    По данным компании Appfigures, которая отслеживает загрузки приложения CBP Home, с начала 2025 года приложение было загружено около 300 тысяч раз.

    В марте администрация Трампа перепрофилировала приложение CBP One эпохи Байдена по въезду в США на программу CBP Home, на что потратила 200 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа планировала штрафовать нелегальных мигрантов на $998 в день, если они не покинут США, а также конфисковывать их имущество, если они не будут платить штраф.

    Теги:
    Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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