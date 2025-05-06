США выплатят $1000 нелегалам, которые самодепортируются
Министерство внутренней безопасности объявило, что предоставит помощь в оплате проезда и выплатит $1000 тем, кто воспользуется приложением CBP Home для выезда из США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Власти предпринимают усилия по убеждению нелегальных иммигрантов самостоятельно депортироваться из страны.
В понедельник федеральное агентство объявило, что те, кто использует приложением CBP Home для добровольного выезда из Соединенных Штатов, получат помощь «для облегчения поездки обратно на родину» и $1000, «после того, как их возвращение на родину будет подтверждено через приложение».
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что самодепортация – «лучший, самый безопасный и самый экономически эффективный способ покинуть Соединенные Штаты, избежав ареста».
По данным ведомства, одна депортация обходится налогоплательщикам США в $17121. Федеральное агентство ожидает, что самодепортация снизит эту стоимость на 70%, даже с учетом денежной выплаты.
По данным вашингтонского аналитического центра Института миграционной политики, в этом году не менее 5 тысяч иммигрантов воспользовались услугами CBP Home, чтобы сообщить о своем добровольном выезде из страны.
По данным компании Appfigures, которая отслеживает загрузки приложения CBP Home, с начала 2025 года приложение было загружено около 300 тысяч раз.
В марте администрация Трампа перепрофилировала приложение CBP One эпохи Байдена по въезду в США на программу CBP Home, на что потратила 200 млн долларов.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа планировала штрафовать нелегальных мигрантов на $998 в день, если они не покинут США, а также конфисковывать их имущество, если они не будут платить штраф.