    13:41, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран

    Президент США Дональд Трамп поручил провести тщательную проверку обладателей грин-карт из стран, которые администрация называет проблемными, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: lawsb.com

    — По указанию президента я распорядился провести полномасштабную и тщательную проверку каждой грин-карты каждого иностранца из каждой страны, вызывающей опасения, — заявил в четверг днем директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу в своем заявлении в X.

    Эдлоу заявил, что защита страны «по-прежнему имеет первостепенное значение» и что «американский народ не будет расплачиваться за безрассудную политику переселения, проводимую предыдущей администрацией».

    Среди 19 стран отмечены — Афганистан, Гаити, Иран и Венесуэла.

    Ранее в июне Белый дом ограничить въезд в США граждан 12 стран: Афганистана, Бирмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Также частично был ограничен въезд граждан из 7 государств: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

    Это заявление было сделано на следующий день после нападения на военнослужащих Национальной гвардии возле Белого дома. Власти установили, что подозреваемый является гражданином Афганистана.

    Представитель ЦРУ заявил в четверг, что предполагаемый стрелок «ранее сотрудничал с правительством США (USG), в том числе с ЦРУ, в составе партнерских сил в Кандагаре, деятельность которых была прекращена в 2021 году после вывода войск из Афганистана».

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа пересмотрит статус 200 тысяч беженцев, принятых при Байдене.

    Глава Белого дома также намерен полностью приостановить миграцию в США из стран третьего мира. 

