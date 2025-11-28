Навсегда приостановлю миграцию в США из стран третьего мира — Трамп
Дональд Трамп намерен полностью приостановить миграцию в США из стран третьего мира, передает агентство Kazinform.
Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
— Даже несмотря на технологический прогресс, иммиграционная политика разрушила эти достижения и условия жизни для многих. Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать системе США возможность полностью восстановиться, прекращу все миллионы незаконных въездов Байдена, в том числе тех, которые были подписаны Автопеном Сонного Джо Байдена, и удалю всех, кто не является чистым активом для Соединенных Штатов или неспособен любить нашу страну. Я прекращу все федеральные льготы и субсидии для неграждан, лишу гражданства мигрантов, подрывающих общественное спокойствие, и депортирую любых иностранцев, являющихся бременем для государства, представляющих угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией, — написал Президент США.
Он отмечает, что эти цели будут преследоваться с целью достижения значительного сокращения нелегального и деструктивного населения, в том числе тех, кто был допущен через несанкционированную и незаконную процедуру утверждения Автопен.
Ранее Трамп обещал перепроверить каждого иностранца после стрельбы в Вашингтоне.