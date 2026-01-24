Халық Кеңесі станет высшим консультативным органом, представляющим интересы народа

Выступая на первом заседании Комиссии по конституционной реформе, Ержан Жиенбаев отметил, что Народный Совет станет высшим консультативным органом, представляющим интересы народа Республики Казахстан. Состав Совета будет формироваться Главой государства из числа граждан страны.

Основные полномочия Халық Кеңесі — Народного Совета включают разработку предложений и рекомендаций по:

ключевым направлениям внутренней политики;

укреплению общественного согласия, национального единства и солидарности;

продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.

— Кроме того, Президентом озвучено, что Халық Кеңесі — Народный Совет должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции, — отметил Жиенбаев в своей речи.

Порядок образования, формирования состава, полномочия и организация работы Халық Кеңесі — Народного Совета будут определяться отдельным конституционным законом.

Высшим органом Народного Совета станет Сессия, которая будет созываться не реже одного раза в год. Таким образом, Народный Совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, не будет постоянным действующим органом.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.