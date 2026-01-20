РУ
    12:27, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана подчеркнул важность правильного использования госсимволов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае в Кызылорде отдельно остановился на вопросе соблюдения правил использования государственных символов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    госсимволы
    Коллаж : Kazinform / Freepik

    Глава государства подчеркнул, что этот вопрос регулируется специальными нормами и законами, и относиться к государственным символам без должного уважения недопустимо.

    — Требование закона должно всегда соблюдаться. Тем не менее, прежде всего нужно глубоко понимать его истинный смысл, — сказал Президент.

    Токаев отметил, что ему приятно видеть, когда Государственный флаг развевается на домах, автомобилях, улицах и спортивных мероприятиях, так как это демонстрирует единство и силу нации.

    Ранее Президент отметил, что новый семитомник по истории Казахстана будет завершен к концу года.

    Текстовая трансляция доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Госсимволы РК Национальный курултай
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
