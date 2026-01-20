Президент Казахстана подчеркнул важность правильного использования госсимволов

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос регулируется специальными нормами и законами, и относиться к государственным символам без должного уважения недопустимо.

— Требование закона должно всегда соблюдаться. Тем не менее, прежде всего нужно глубоко понимать его истинный смысл, — сказал Президент.

Токаев отметил, что ему приятно видеть, когда Государственный флаг развевается на домах, автомобилях, улицах и спортивных мероприятиях, так как это демонстрирует единство и силу нации.

Ранее Президент отметил, что новый семитомник по истории Казахстана будет завершен к концу года.

Текстовая трансляция доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.