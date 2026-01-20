РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:19, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Новый семитомник по истории Казахстана будет завершен к концу года — Глава государства

    Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на V Национальном курултае в Кызылорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О чем новый семитомник по истории Казахстана
    Коллаж: Kazinform

    — Мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа будет завершена, — сказал Глава государства.

    По его словам, этот труд станет важным вкладом в укрепление государственности и формирование целостного исторического самосознания нации.

    Президент отметил, что символично, что это значимое научное событие совпадает с 35-летием независимости Казахстана.

    — Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху. Знание прошлого и уверенный взгляд в будущее — залог поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма, — добавил он.

    Текстовая трансляция доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев История Казахстана Национальный курултай
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают