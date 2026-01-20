Новый семитомник по истории Казахстана будет завершен к концу года — Глава государства

— Мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа будет завершена, — сказал Глава государства.

По его словам, этот труд станет важным вкладом в укрепление государственности и формирование целостного исторического самосознания нации.

Президент отметил, что символично, что это значимое научное событие совпадает с 35-летием независимости Казахстана.

— Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху. Знание прошлого и уверенный взгляд в будущее — залог поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма, — добавил он.

