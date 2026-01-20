РУ
    14:24, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев: Мы должны избавиться от психологии «исторически травмированной» нации

    Мы должны окончательно избавиться от психологии «исторически травмированной» нации. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая, передает Kazinform.

    Токаев, курултай
    Фото: Акорда

    — Я говорил об этом и раньше, и сейчас считаю необходимым вновь подчеркнуть: мы должны раз и навсегда избавиться от психологии «исторически травмированной» нации. Перекладывать все выпавшие на нашу долю трагедии на другие народы, вести бесконечные споры о горькой судьбе, якобы предопределенной для нашей нации, — значит жить прошлым. Весь мир меняется, и нам также пришло время меняться. Мы — молодое государство со светлым будущим и открытым путем развития. Поэтому мы должны не отставать от хода времени и двигаться только вперед, — сказал Президент.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

