Касым-Жомарт Токаев: Мы должны избавиться от психологии «исторически травмированной» нации

— Я говорил об этом и раньше, и сейчас считаю необходимым вновь подчеркнуть: мы должны раз и навсегда избавиться от психологии «исторически травмированной» нации. Перекладывать все выпавшие на нашу долю трагедии на другие народы, вести бесконечные споры о горькой судьбе, якобы предопределенной для нашей нации, — значит жить прошлым. Весь мир меняется, и нам также пришло время меняться. Мы — молодое государство со светлым будущим и открытым путем развития. Поэтому мы должны не отставать от хода времени и двигаться только вперед, — сказал Президент.