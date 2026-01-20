Дорогой авиакеросин и управленческие ошибки тормозят грузовую авиацию - Глава государства

— Чтобы занять достойное место на глобальной карте логистики, нужны системные усилия и четкая стратегия действий. Перед Правительством поставлена задача достижения конкретных результатов в авиации, в частности, грузовой авиации. То, что наша страна до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это, на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд. Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании, — отметил Президент.





Как указал Глава государства:

— Эту задачу почему-то возложили на железнодорожную компанию «Қазақстан темір жолы». Если Правительство не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам.





Как отметил Касым-Жомарт Токаев, на недавнем расширенном совещании выяснилось, что камень преткновения — цена на авиатопливо, она слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств.

— Страна, производящая сырую нефть, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?! , — сказал Президент.

