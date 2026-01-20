Передать гидротехнические объекты в доверительное управление поручил Глава государства

— Важный резерв обеспечения надежности энергетической системы — это водные ресурсы страны. Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена. В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные — еще советского периода — давно устарели, — сказал Глава государства в своем выступлении на пятом Национальном курултае.

Он отметил, что необходимо подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.

— Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием ускоренного развития гидроэнергетики. Правительству и Фонду «Самрук-Казына» следует решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности, — сказал Президент.

По его словам, пристального внимания к себе требует и транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики.

— Казахстан обладает огромным транзитным потенциалом, но над его полным раскрытием предстоит основательно потрудиться. В стране развернута масштабная работа: возводятся и ремонтируются тысячи километров автомобильных и железных дорог, устраняются «узкие места» на главных направлениях, модернизируются и строятся вокзалы, морские, воздушные и сухие порты, развиваются мультимодальные перевозки, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

