    16:20, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Передать гидротехнические объекты в доверительное управление поручил Глава государства

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и Фонду «Самрук-Казына» решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    водохранилище
    Фото: Минводы и ирригации РК

    — Важный резерв обеспечения надежности энергетической системы — это водные ресурсы страны. Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена. В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные —  еще советского периода —  давно устарели, — сказал Глава государства в своем выступлении на пятом Национальном курултае.

    Он отметил, что необходимо подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.

    — Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием ускоренного развития гидроэнергетики. Правительству и Фонду «Самрук-Казына» следует решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности, — сказал Президент.

    По его словам, пристального внимания к себе требует и транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики.

    — Казахстан обладает огромным транзитным потенциалом, но над его полным раскрытием предстоит основательно потрудиться. В стране развернута масштабная работа: возводятся и ремонтируются тысячи километров автомобильных и железных дорог, устраняются «узкие места» на главных направлениях, модернизируются и строятся вокзалы, морские, воздушные и сухие порты, развиваются мультимодальные перевозки, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    С текстовой трансляцией заседания Национального курултая можно ознакомиться по ссылке.

    Курултай Касым-Жомарт Токаев Вода Национальный курултай
    Карина Кущанова
