    15:42, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Нужно закрепить в Конституции прямую норму об отделении религии от государства — Союз юристов РК

    Председатель Союза юристов Казахстана, член Национального курултая Серик Акылбай на первом заседании Комиссии по конституционной реформе заявил о необходимости прямо и однозначно закрепить в Основном законе принцип отделения религии от государства, передает Kazinform.
    Союз юристов РК предложил закрепить в Конституции прямую норму об отделении религии от государства
    Фото: Конституционный суд РК

    По его словам, хотя принцип светскости уже заложен в Конституции, он сформулирован непрямо, что допускает разночтения в правоприменительной практике.

    — Отделение религии от государства определяет границы вмешательства религиозных объединений в деятельность публичной власти и, наоборот, пределы участия государства в религиозной сфере. Это обеспечивает нейтральный характер государства и равное отношение ко всем — независимо от вероисповедания или его отсутствия, — отметил он.

    Серик Акылбай подчеркнул, что такая норма не ограничивает свободу совести, а, напротив, является ее правовой гарантией. Отсутствие прямого конституционного положения, по его мнению, создает риск правовой неопределенности.

    — Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного толкования в столь чувствительной сфере, — сказал юрист.

    Он также привел примеры международной практики, отметив, что в Конституциях Турции, Кыргызстана и Германии принцип нейтральности государства в религиозных вопросах закреплен четко и прямо.

    По его словам, предлагаемое изменение не является пересмотром ценностей, а направлено на уточнение и укрепление уже закрепленного принципа светскости, что будет способствовать общественному согласию, защите прав человека и повышению доверия к государственным институтам.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Конституция Религия Конституционная реформа Политические реформы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
