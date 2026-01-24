Нужно закрепить в Конституции прямую норму об отделении религии от государства — Союз юристов РК

По его словам, хотя принцип светскости уже заложен в Конституции, он сформулирован непрямо, что допускает разночтения в правоприменительной практике.

— Отделение религии от государства определяет границы вмешательства религиозных объединений в деятельность публичной власти и, наоборот, пределы участия государства в религиозной сфере. Это обеспечивает нейтральный характер государства и равное отношение ко всем — независимо от вероисповедания или его отсутствия, — отметил он.

Серик Акылбай подчеркнул, что такая норма не ограничивает свободу совести, а, напротив, является ее правовой гарантией. Отсутствие прямого конституционного положения, по его мнению, создает риск правовой неопределенности.

— Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного толкования в столь чувствительной сфере, — сказал юрист.

Он также привел примеры международной практики, отметив, что в Конституциях Турции, Кыргызстана и Германии принцип нейтральности государства в религиозных вопросах закреплен четко и прямо.

По его словам, предлагаемое изменение не является пересмотром ценностей, а направлено на уточнение и укрепление уже закрепленного принципа светскости, что будет способствовать общественному согласию, защите прав человека и повышению доверия к государственным институтам.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.