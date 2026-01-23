Серика Сапиева избили в Караганде

По предварительным данным, между двумя мужчинами сначала возник словесный спор, который впоследствии перерос в драку. В ходе конфликта Серик Сапиев получил телесные повреждения. По данному факту правоохранительными органами зарегистрировано уголовное дело по статье «Побои».

Санкции статьи предусматривают различные меры ответственности, включая штраф, общественные работы либо административный арест сроком до 25 суток.

Получить комментарии от Серика Сапиева и его заместителя Даурена Есимханова на момент публикации не удалось.

— Данный инцидент не комментируем в рамках следствия. И руководитель, и его заместитель находятся на рабочем месте. Информация о том, что один из них находится в больнице — не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

— По заявлению 42-летнего жителя города Караганды начато досудебное расследование по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных объектов города произошел конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Серик Сапиев является олимпийским чемпионом 2012 года, двукратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта Республики Казахстан. В настоящее время он занимает должность руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Даурен Есимханов занимает пост заместителя руководителя управления. Он также известен как титулованный спортсмен — призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призер World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.