Президент высказался о сроках проведения референдума

По словам Президента, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

— В 2022 году были обновлены 33 статьи Конституции. Предстоящие изменения будут еще более масштабными. По сути, мы стоим на пороге шага, равнозначного принятию новой Конституции, — отметил Глава государства.

В этой связи Президент принял решение о создании Конституционной комиссии. Соответствующий Указ будет подписан завтра.

В состав комиссии войдут более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

— Комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем мы определим сроки проведения общенационального референдума, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

