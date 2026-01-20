РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • ру
    13:51, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент высказался о сроках проведения референдума

    Касым-Жомарт Токаев сообщил, что предстоящие конституционные изменения по масштабу сопоставимы с принятием новой Конституции, передает Kazinform.

    Фото: Акорда

    По словам Президента, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

    — В 2022 году были обновлены 33 статьи Конституции. Предстоящие изменения будут еще более масштабными. По сути, мы стоим на пороге шага, равнозначного принятию новой Конституции, — отметил Глава государства.

    В этой связи Президент принял решение о создании Конституционной комиссии. Соответствующий Указ будет подписан завтра.

    В состав комиссии войдут более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

    — Комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем мы определим сроки проведения общенационального референдума, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Видео Референдум Национальный курултай
    Нағашыбек Алдан
    Нағашыбек Алдан
    Автор
