Визит Президента в Пакистан, конституционная реформа и Олимпиада-2026 — обзор недели в Казахстане

Президент: стратегическое партнёрство и глобальная позиция

Ключевым событием недели стал государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Пакистан — первый в его президентском статусе. Он прибыл в Исламабад 3 февраля, где был встречен на высшем уровне — с почетным караулом, артиллерийским салютом и личным участием Президента и премьер-министра страны. Пакистан является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Азии, а визит приурочен к 34-й годовщине установления дипломатических отношений между странами. Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари, и премьер-министром Шахбазом Шарифом.

Фото: Акорда

В фокусе — транспортная взаимосвязанность, выход к портам Карачи и Гвадар, развитие мультимодальных маршрутов и снижение зависимости от ограниченного числа экспортных коридоров. Экономическое наполнение визита получило конкретное измерение на казахско-пакистанском бизнес-форуме, где подписано более 30 коммерческих соглашений на сумму около 200 млн долларов. А цель по доведению товарооборота до 1 млрд долларов обозначена как достижимая в течение ближайших двух лет. Президент также заявил о расширении сотрудничества в промышленности, АПК, инвестициях, оборонной сфере, цифровых технологиях и исламском финансировании, отметив потенциал МФЦА и создание совместной инвестиционной платформы «Самрук-Қазына» — Fauji Group.

Фото: Акорда

Отдельный акцент — на логистике и транзите. Казахстан сегодня обеспечивает 85% сухопутных грузовых перевозок между Европой и Китаем, а развитие Среднего коридора и маршрута Казахстан — Туркменистан — Афганистан — Пакистан рассматривается как стратегическое направление.

В гуманитарной части визита открыты культурно-образовательные центры имени аль-Фараби, Сатпаева и Яссауи, а также спортивный комплекс «Достық», где будут развиваться как академические обмены, так и национальные виды спорта.

Фото: Акорда

Международная повестка также заняла важное место. В интервью пакистанской газете TheNewsInternational Президент высказался о ситуации в Газе, о конфликте России и Украины и о создании Совета мира, прокомментировал дискуссию вокруг Гренландии и высоко оценил политику Трампа, назвал основные сферы сотрудничества Казахстана и Пакистана, а также обозначил позицию Казахстана по Авраамским соглашениям — как инструменту диалога и экономических возможностей.

Главный итог визита — переход казахстанско-пакистанских отношений в «проектный режим». По итогам переговоров в узком и расширенном составах стороны подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, а также десятки межправительственных и межведомственных документов — от транзитной торговли и логистики до цифровизации, ИИ, АПК, здравоохранения и науки.

Фото: Акорда

Параллельно Президент продолжил работу по внутренней повестке. Он подписал закон о признании казахстанских дипломов в странах АТР, провел встречи по вопросам обороны и конституционной реформы, поручив внимательно анализировать предложения граждан и экспертного сообщества.

Фото: Акорда

Также на этой неделе Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов Казахстана с Национальным днём печати.

Правительство: от новой Конституции до цифровых решений в экономике и экологии

Неделя в Правительстве прошла под знаком системных изменений — от общественного обсуждения проекта новой Конституции до практических решений в экономике, экологии, агросекторе и управлении водными ресурсами.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать разъяснительную работу по проекту новой Конституции, подчеркнув важность прямого диалога с обществом.

Фото: Правительство РК

Тема Конституционной реформы стала сквозной и в экологической повестке. На заседании Центра мониторинга инициативы «Таза Қазақстан» Премьер-министр подчеркнул, что принципы экологической культуры, ответственного и созидательного патриотизма закреплены в проекте новой Конституции. За время реализации инициативы в стране проведено 1 294 экологических мероприятия, собрано 844 тыс. тонн отходов, очищено около 1 млн гектаров территорий и высажено 2,9 млн деревьев.

Экономическая повестка недели была сосредоточена на развитии Alatau City. На заседании Совета по развитию города Олжас Бектенов заявил, что Алатау рассматривается как новый центр долгосрочного экономического роста страны. Инвестиционный портфель города включает 44 проекта на сумму порядка 1,8 трлн тенге, реализация которых позволит создать более 30 тыс. рабочих мест.

Также в уходящие семь дней Премьер-министр озвучил меры поддержки бизнеса и цифровизации в Казахстане. Для малого и микробизнеса до 1 января 2026 года отменены проверки, камеральный контроль и административная ответственность. Также рассмотрен ход запуска Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Фото: Правительство РК

Отдельный блок недели — наука и технологии. Премьер-министр поручил до 1 мая запустить пилотный ИИ-проект в управлении водными ресурсами. Обсуждая роль науки в развитии страны, Олжас Бектенов отметил, что проект новой Конституции закрепляет науку и человеческий капитал как стратегический ресурс государства. За три года финансирование науки выросло в 3,5 раза и в 2026 году составит 214 млрд тенге, с задачей довести этот показатель до 1% ВВП к 2029 году.

Социально-экономический блок дополнила работа по сдерживанию инфляции. В регионах началось активное разбронирование овощей из стабилизационных фондов — на прилавки уже поступило более 57 тыс. тонн продукции, в феврале планируется вывести еще около 80 тыс. тонн картофеля и значительные объемы других овощей.

Фото: Правительство РК

В сфере здравоохранения и налоговой политики Правительство урегулировало вопросы применения НДС при импорте и реализации лекарственных средств, включая препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Особое внимание уделено и подготовке к паводкам. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил завершить весь комплекс противопаводковых мероприятий до 1 марта. В регионах уже возведено 831 км защитных дамб, отремонтировано более тысячи километров дренажных систем и установлено свыше 900 водопропускных сооружений.

Еще одно стратегическое направление — водная безопасность. Правительство поставило задачу полностью оцифровать все ирригационные каналы страны к 2028 году и ускорить внедрение Национальной информационной системы водных ресурсов.

Фото: Правительство РК

Завершает экономическую повестку недели переход к прогрессивной агроэкономике. Правительство внедряет новую модель развития АПК с акцентом на цифровизацию, ИИ и глубокую переработку. В 2025 году объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 9,8 трлн тенге, а объем господдержки сектора вырос до 1 трлн тенге, с планами увеличить финансирование до 1,5 трлн.

Парламент: защита труда, социальные гарантии и новые стандарты для коучей

Для Парламента неделя тоже выдалась активной. В Мажилисе во втором чтении принят законопроект, направленный на совершенствование охраны труда и защиту прав работников. Ключевая норма — ограничение степени ответственности пострадавшего работника при несчастных случаях на производстве. Даже при доказанной грубой неосторожности его вина не может превышать 25%, что сохраняет право на компенсации и усиливает ответственность работодателей за безопасные условия труда. Кроме того, в рамках социальных поправок в трудовой стаж для назначения пенсии включен период ухода за малолетними детьми неработающим отцом.

Фото: freepik

В сфере международного сотрудничества депутаты приняли в работу законопроект о ратификации соглашения между Казахстаном и Австрией о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.

Сенат на этой неделе рассмотрел поправки по развитию креативных индустрий. Законопроект вводит понятия «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативной экономики», закрепляет компетенции Министерства культуры и информации и акиматов, а также нормы по защите прав представителей творческих профессий. Отдельно урегулированы вопросы кинопроката и проведения зрелищных мероприятий с участием зарубежных артистов.

Фото: senate.parlam.kz

Впервые на государственном уровне утвержден профессиональный стандарт коучинговой деятельности. Документ определяет квалификационные требования, нормы этики и разграничивает коучинг с психотерапией и психологическим консультированием.

Законодательные изменения готовятся и в сфере гражданского общества. Министерство культуры и информации вынесло на публичное обсуждение проект нового закона «О неправительственных организациях». Документ предлагает четко определить круг НПО, исключив из этой категории благотворительные организации, упростить ликвидацию неактивных НПО и создать единую цифровую платформу e-NPO.

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

В Мажилисе также рассмотрены поправки по деятельности специальных государственных органов, включая изменения в части защиты государственных секретов и профилактики правонарушений при использовании военной техники.

Социальная тематика продолжилась обсуждением налоговых условий для организаций лиц с инвалидностью. Депутаты отметили, что с 2026 года сохраняются ключевые налоговые льготы, а для получения максимальных преференций достаточно трудоустройства 10 человек с инвалидностью.

Фото: Мажилис РК

Ряд инициатив прозвучал и в формате депутатских запросов. Мажилисмен Ерболат Саурыков призвал разработать отдельную госпрограмму по строительству жилья в сельской местности, чтобы остановить отток молодежи из сел. А в Сенате предложили пересмотреть подход к штрафам за нарушения ПДД. Сенатор Марат Кожаев выступил с инициативой лишать систематических нарушителей скидки в 50% на оплату штрафов, подчеркнув, что мера должна стимулировать дисциплину на дорогах.

Общество: отношение к конституционной реформе, расширение инватакси и непогода

На этой неделе в общественной повестке страны ключевыми стали темы конституционной реформы, жилищной политики, социальной поддержки и погодных испытаний.

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что публикация проекта новой Конституции Республики Казахстан является событием исторического масштаба. Проект новой Конституции расширяет права граждан, формирует устойчивые правила для экономики и инвестиций, сближает с международной практикой, считают эксперты.

Фото: Сенат РК

В однопалатном Курултае законопроекты не будут проходить длительный и многоступенчатый круг рассмотрений и смогут приниматься оперативно, без утраты качества. А позиции и нормы новой Конституции станут ориентиром и для других стран. Проект Конституции РК презентовали и в офисе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Всего в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило более четырех тысяч обращений от граждан. Большинство казахстанцев поддержали предлагаемые изменения в Основной закон. По данным опроса, озвученным Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте, 78% респондентов выразили поддержку конституционной реформе, почти 80% сочли ее своевременной, а 65% связали изменения с ростом качества жизни.

Фото: Конституционный суд РК

Продолжилась в стране реализация и новых жилищных механизмов. В рамках обновленных правил около 70 тысяч казахстанцев получили право приватизировать ранее выданное арендное жильё без права выкупа. Также были озвучены планы по расширению жилищных сертификатов и субсидированию аренды в 2026 году.

В социальной сфере стартовал пилотный проект по подключению агрегаторов такси к услуге инватакси. Новый механизм позволил значительно упростить доступ к перевозкам для людей с инвалидностью в Астане и Алматы, сократив время ожидания и расширив возможности сервиса.

Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

На этой неделе было объявлено и о плановом призыве офицеров запаса. Более 800 человек направят в различные силовые структуры для повышения боеготовности и формирования обученного резерва.

Фото: Минобороны РК

Также в уходящие семь дней внесла коррективы в жизнь и поездки казахстанцев непогода. В международном аэропорту Астаны были зафиксированы задержки рейсов из-за метели и тумана. В Алматы снегопад привел к 10-балльным пробкам, движение на ключевых магистралях оказалось затруднено. Из-за ухудшения погоды временно закрывали и республиканские автодороги в ряде областей. На востоке страны колонны автомобилей пришлось сопроводить из Семея в Усть-Каменогорск. А школьников областного центра и нескольких районов из-за метели и ветра временно перевели на дистанционное обучение.

Фото: Kazinform

На этой неделе учащиеся Усть-Каменогорска уже второй раз остались дома. В понедельник уроки проходили онлайн из-за смога. В городе наконец-то утвердили четкие правила перехода школ на дистанционный формат при неблагоприятных метеоусловиях и смоге.

Громкие суды и происшествия недели

На этой неделе на международный уровень вышло расследование убийства бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой. Следственный комитет России начал процессуальную проверку после информации о возможном нахождении подозреваемых в Москве. Речь идет о бывшем супруге и свекрови погибшей, которые ранее были объявлены в розыск.

Фото: из личного архива Каната Сайлыбаева

Продолжилась судебная история и другого резонансного дела — убийства Яны Легкодимовой. Стало известно, что приговор двум осужденным к пожизненному лишению свободы будет рассмотрен в апелляционной инстанции. Дело получило широкий общественный отклик из-за особой жестокости преступления и многомесячных поисков тела погибшей.

Коллаж: Kazinform / Freepik / Legkodimova_ / Instagram

Еще одно громкое расследование идет в Шымкенте. Дело об убийстве 21-летней Нурай Серикбай переквалифицировали на статью «убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемому теперь грозит пожизненное лишение свободы. Трагедия вскрыла проблемы реагирования на преследование и стала поводом для служебных проверок и кадровых решений в полиции.

На фоне дел о насильственных преступлениях суды выносили приговоры и по крупным коррупционным эпизодам. В Шымкенте бывшего начальника районного управления полиции приговорили к шести годам лишения свободы за получение взятки и лишили специального звания. Приговор пока не вступил в законную силу. В Павлодаре аналогичное дело завершилось крупным штрафом для молодого экс-полицейского, признанного виновным в получении взятки. Суд назначил наказание в виде штрафа свыше 24 млн тенге и пожизненного запрета на госслужбу.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

В области Жетысу вынесен приговор по одному из самых масштабных дел о незаконной регистрации автомобилей. Суд признал виновными 21 фигуранта, а общий ущерб государству превысил 9 млрд тенге.

Завершилось расследование и по делу финансовой пирамиды «Asar Baspana». В суд направлены материалы в отношении организаторов схемы, в которую были вовлечены более 90 тысяч вкладчиков, а сумма ущерба превысила 25 млрд тенге. Окончание досудебного расследования также объявили в Туркестанской области — по делу о телефонном и интернет-мошенничестве на 125 млн тенге, жертвами которого стали десятки граждан.

Фото: АФМ

В региональной криминальной хронике неделя отметилась и трагическими происшествиями. В Алматинской области обнаружили тела четырех членов одной семьи, включая полуторагодовалого ребенка. Причины гибели устанавливаются. В Атырауской области 15-летний школьник напал на сверстников с топором прямо в здании школы. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка действий администрации и охраны учебного заведения.

В Алматы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей — один из водителей скончался за рулем из-за резкого ухудшения здоровья.

Отдельный резонанс вызвала история в Таразе, где активисты выявили предполагаемого педофила, переписывавшегося с 12-летней девочкой. По факту начато досудебное расследование.

А в Павлодарской области прокуратура сообщила о мошенничестве в рамках программы переселения кандасов — гражданин Афганистана, выдав себя за казаха, незаконно получил 20 млн тенге. Суд принял решение о конфискации имущества.

Коллаж прокуратуры ЗКО

Спорт: Олимпийский фокус, медали и кадровые решения

Неделя в казахстанском спорте прошла под знаком больших международных стартов, прежде всего Зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Казахстанская сборная приняла участие в церемонии открытия Олимпиады, которая впервые в истории прошла сразу в нескольких городах. Знаменосцами команды стали Денис Никиша и Аяулым Амренова.

Фото: Турар Казангапов

Накануне стартов было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов. Страну на Играх представляют 36 атлетов в шорт-треке, конькобежном спорте, фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках и фристайле. По численности делегации Казахстан вошел в топ-25 стран-участниц Олимпиады, заняв 24-е место среди 92 сборных.

Фото: Pexels

На первых олимпийских стартах казахстанские спортсмены начали борьбу за высокие места. Конькобежка Надежда Морозова вошла в число сильнейших, показав шестой результат на дистанции 3000 метров и став лучшей в своей паре.

В женском скиатлоне на лыжных трассах Италии выступили Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина, завершив дистанцию во второй половине итогового протокола.

Непосредственно перед стартом Игр сборная получила еще одну олимпийскую лицензию — в конькобежном спорте к соревнованиям была допущена Кристина Силаева на дистанции 1000 метров.

О первых днях в олимпийской деревне и настрое команды рассказал лидер сборной по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

Фото: НОК РК

Дополнительным знаком доверия стало участие казахстанских специалистов в судействе Олимпиады — сразу две представительницы страны вошли в список олимпийских рефери в фигурном катании и фристайле-могуле. Также сообщалось, что в состав олимпийской сборной вошли семь армейских спортсменов, представляющих биатлон и лыжные гонки.

На фоне олимпийских стартов казахстанские атлеты успешно выступали и на других международных аренах. Жамиля Бакбергенова завоевала золото престижного Кубка Ивана Ярыгина по женской борьбе в Красноярске.

Фото: НОК РК

Фехтовальщик Руслан Курбанов стал победителем этапа Кубка мира на шпаге в Германии, уверенно пройдя всех соперников. Золото чемпионата Азии по лёгкой атлетике в пятиборье принесла Казахстану Алина Чистякова. Еще одну золотую медаль континентального первенства выиграла велогонщица Рината Султанова, победившая в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Сборная Казахстана по таеквондо завоевала три бронзовые медали на международном турнире в ОАЭ. А на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в США казахстанская команда завершила соревнования с двумя медалями, подтвердив высокий потенциал молодого поколения.

В командных видах спорта внимание недели было приковано к матчам Кубка Дэвиса в Астане, где сборная Казахстана встретилась с командой Монако. Турнир начался с победы Александра Бублика, однако во второй одиночной встрече казахстанцы уступили.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В Испании сразу 11 казахстанских боксеров вышли в финал международного турнира Boxam Elite-2026, ещё шесть спортсменов завершили соревнования с бронзовыми наградами. Велокоманда XDS Astana Team успешно выступила в серии гонок Challenge Mallorca, а в заключительной гонке «Трофео Пальма» Макс Кантер финишировал вторым.

Не обошлась спортивная неделя и без резонансных кадровых решений. После конфликта и начала досудебного расследования Серик Сапиев и его заместитель покинули свои должности в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области. А Серик Сапиев стал внештатным советником министра туризма и спорта РК.

Фото: акимат Карагандинской области

Завершением спортивной повестки стало событие стратегического масштаба. Казахстан официально получил право на проведение Зимних Азиатских игр-2029. Контракт был подписан в Милане при участии президента НОК Геннадия Головкина.

Литература, культурная дипломатия и музыка без границ

Культурная повестка недели в Казахстане объединила сразу несколько символических событий — от государственной поддержки литературы до международной культурной дипломатии и масштабных музыкальных проектов. В Астане состоялось награждение лауреатов Президентской специальной литературной премии и Национальной литературной премии «Айбоз-2025», учреждённых по инициативе Главы государства.

Фото: МКИ РК

В этом году на Президентскую специальную литературную премию по номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература» поступили заявки от 49 молодых авторов, а лауреатами стали Арман Әлменбет, Саян Исжанов, Бауыржан Мустафиев и Асылан Тилегенов. Национальная литературная премия «Айбоз» в 2025 году собрала 180 заявок, и в каждой из семи номинаций был определён один победитель.

Международное измерение культурной повестки недели было связано с Катаром, где в Дохе торжественно открылись Дни культуры Казахстана. Проведение масштабного события стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото: МКИ РК

Казахстанскую делегацию возглавила Аида Балаева, которая провела двустороннюю встречу с министром культуры Государства Катар Шейхом Абдулрахманом бен Хамадом бен Джасимом Аль Тани. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры и искусства, креативных индустрий, совместных издательских проектов и переводов литературы.В рамках Дней культуры прошёл гала-концерт мастеров искусств Казахстана, выставки декоративно-прикладного искусства и экспозиция Национального музея РК, а также мероприятия по популяризации национальных традиций и видов спорта.

Музыкальным акцентом недели стала премьера международного проекта Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon, первый эпизод которого одновременно увидели зрители китайского телеканала Hunan TV и поклонники артиста в Алматы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Показ прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака, где перед началом премьеры состоялась концертная программа с участием казахстанских музыкантов и прозвучали видеообращения мировых звtзд сцены.

Димаш отметил, что проект задуман как платформа для продвижения страны и раскрытия потенциала молодых исполнителей, подчеркнув, что Voice Beyond Horizon призван объединять культуры и вдохновлять на творчество.

В проекте участвуют молодые вокалисты из шести стран, а съёмки проходили в разных регионах Казахстана — от Туркестана и Мангистау до Алматы и Астаны, с демонстрацией ключевых туристических локаций страны.

История проекта получила продолжение в Туркестане, где состоялись съёмки первого конкурсного эпизода шоу. В нtм приняли участие восемь исполнителей, а победителем дебютного выпуска стал представитель Казахстана Нуржас Садирбаев.