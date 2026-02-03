РУ
    78% респондентов поддержали конституционную реформу в Казахстане — результаты опроса

    Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Жандос Шаймарданов озвучил результаты опроса о том, как казахстанцы воспринимают предлагаемые изменения в Основной закон страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    78% респондентов поддержали конституционную реформу в Казахстане — результаты опроса
    Фото: Конституционный суд РК

    — Недавно Институт «Общественное мнение» опубликовал результаты проведенного социологического опроса. Согласно данным исследования, 79% респондентов считают проводимую конституционную реформу своевременной. При этом значительная часть граждан напрямую связывает изменения в Конституции с ростом личного благосостояния и повышением качества жизни, — отметил Жандос Шаймарданов.

    65% опрошенных уверены, что предлагаемые изменения окажут положительное влияние на их жизнь.


    — В итоге большинство участников опроса — 78% респондентов — выразили поддержку конституционной реформе. Как показывают результаты исследования общественного мнения, конституционная реформа опирается на широкое общественное обсуждение и поддержку граждан, — подчеркнул глава института.

    Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.

