Две казахстанки будут судить соревнования Олимпиады-2026: кто они и в каких видах спорта
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список официальных лиц (технических делегатов, судей и других ответственных специалистов) для каждого из 116 соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года, передает агентство Kazinform.
Согласно официальным документам, в двух из 16 видов спорта, в которых разыграют медали зимних Олимпийских игр, в число рефери (судей) назначены представительницы Казахстана.
В фигурном катании одним из рефери будет Надежда Парецкая, она назначена на олимпийские соревнования в одиночном катании среди мужчин и женщин. А в список рефери (судей) олимпийских соревнований по фристайлу-могулу вошла Юлия Дегтева.
Судя по информации из открытых источников, Надежда Парецкая известна как тренер по фигурному катанию в Алматы. Она подготовила 15 спортсменов в сборные, а также среди ее воспитанников — победители и призеры международных, республиканских соревнований. Кроме того, Надежда Парецкая является международным судьей уровня ISU Judge.
Парецкая назначена на соревнования одиночников, но какую именно программу — короткую или произвольную, ей нужно будет оценить, станет известно непосредственно перед соревнованиями в ходе жеребьевки.
Юлия Дегтева до замужества носила фамилию Родионова и была спортсменкой национальной сборной Казахстана по фристайлу-могулу, участвовала в двух Олимпиадах (в 2006 и 2010 годах), является серебряной призеркой зимних Азиатских игр 2011 года. На текущий момент является судьей FIS высшего уровня «А», работала в качестве рефери на чемпионатах и Кубках мира.
Дегтева вместе с коллегами рассудит соревнования в индивидуальном и парном могуле среди мужчин и женщин, какие именно элементы — прыжки или технику катания, ей предстоит оценить, определится ближе к стартам в ходе жеребьевки.
