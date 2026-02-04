Две казахстанки будут судить соревнования Олимпиады-2026: кто они и в каких видах спорта

Согласно официальным документам, в двух из 16 видов спорта, в которых разыграют медали зимних Олимпийских игр, в число рефери (судей) назначены представительницы Казахстана.

В фигурном катании одним из рефери будет Надежда Парецкая, она назначена на олимпийские соревнования в одиночном катании среди мужчин и женщин. А в список рефери (судей) олимпийских соревнований по фристайлу-могулу вошла Юлия Дегтева.

Судя по информации из открытых источников, Надежда Парецкая известна как тренер по фигурному катанию в Алматы. Она подготовила 15 спортсменов в сборные, а также среди ее воспитанников — победители и призеры международных, республиканских соревнований. Кроме того, Надежда Парецкая является международным судьей уровня ISU Judge.

Парецкая назначена на соревнования одиночников, но какую именно программу — короткую или произвольную, ей нужно будет оценить, станет известно непосредственно перед соревнованиями в ходе жеребьевки.

Юлия Дегтева до замужества носила фамилию Родионова и была спортсменкой национальной сборной Казахстана по фристайлу-могулу, участвовала в двух Олимпиадах (в 2006 и 2010 годах), является серебряной призеркой зимних Азиатских игр 2011 года. На текущий момент является судьей FIS высшего уровня «А», работала в качестве рефери на чемпионатах и Кубках мира.

Дегтева вместе с коллегами рассудит соревнования в индивидуальном и парном могуле среди мужчин и женщин, какие именно элементы — прыжки или технику катания, ей предстоит оценить, определится ближе к стартам в ходе жеребьевки.

Ранее стало известно, кто в составе сборной Казахстана самый титулованный спортсмен. Также представлено полное расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026.