    23:15, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов стал победителем этапа Кубка мира

    Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов выиграл этап Кубка мира в Хайденхайме (Германия), передает агентство Кazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    Казахстанец в 1/32 финала забрал поединок с сокомандником Эльмиром Алимжановым со счетом 15:14. Далее он победил Давида Наги (Венгрия) - 15:13, а также Акиру Комату (Япония) - 15:11.

    В четвертьфинале Курбанов одержал победу над Никитой Жулинским (Казахстан) - 12:11. В поединке за выход в финал казахстанец уверенно прошел Тристана Тюлена (Нидерланды) - 15:9.

    Золотую медаль Руслану Курбанову принесла победа в финале над Давиде Ди Вероли (Италия) - 15:14.

