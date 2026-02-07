Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов стал победителем этапа Кубка мира

Казахстанец в 1/32 финала забрал поединок с сокомандником Эльмиром Алимжановым со счетом 15:14. Далее он победил Давида Наги (Венгрия) - 15:13, а также Акиру Комату (Япония) - 15:11.

В четвертьфинале Курбанов одержал победу над Никитой Жулинским (Казахстан) - 12:11. В поединке за выход в финал казахстанец уверенно прошел Тристана Тюлена (Нидерланды) - 15:9.

Золотую медаль Руслану Курбанову принесла победа в финале над Давиде Ди Вероли (Италия) - 15:14.