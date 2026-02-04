Правила дистанционки для школ при НМУ утвердили в Усть-Каменогорске

Речь идет о новом регламенте, который определяет порядок работы школ в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и загрязнения атмосферного воздуха. Документ утвержден для снижения рисков для здоровья детей и сохранения непрерывности учебного процесса.

Согласно регламенту, при НМУ первой степени школы продолжают работать в обычном режиме. А вот при второй и третьей степени вводятся ограничительные меры — с четкой привязкой ко времени.

Если неблагоприятные метеоусловия второй степени сохраняются три дня подряд, то на четвертый день обучение переводят в дистанционный формат. При этом при НМУ третьей степени онлайн-обучение объявляется уже в первый день.

Предусмотрены и изменения в расписании. Уроки в дистанционном формате будут проходить по 30 минут, чтобы снизить нагрузку на детей.

В отделе образования Усть-Каменогорска отмечают, что регламент принят в интересах безопасности школьников.

— Документ разработан для недопущения негативного воздействия неблагоприятных метеоусловий и загрязнения воздуха на здоровье обучающихся, а также для обеспечения стабильного образовательного процесса, — сообщили в ведомстве.

Отдельно подчеркивается, что руководители школ обязаны своевременно информировать педагогов, родителей и учеников о переходе на дистанционный формат и обеспечить техническую готовность к онлайн-обучению.

Примечательно, что за последние годы в Усть-Каменогорске объявлялись только НМУ второй степени, однако даже в этих условиях город нередко сталкивался с затяжными периодами смога — именно они и стали причиной пересмотра подходов.

Новый регламент утвержднн приказом отдела образования от 2 февраля 2026 года, контроль за его исполнением возложен на руководство ведомства.

Напомним, ранее из-за недельного смога в городе детей оставляли дома дважды, после трех дней подряд, в прошлую пятницу и в этот понедельник.

Сегодня в городе подул долгожданный ветер. Но воздух все еще остается грязным.