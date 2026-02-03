Смог отступил, но воздух в Усть-Каменогорске все еще грязный

Данные о состоянии атмосферы на 3 февраля опубликовал РГП «Казгидромет». Несмотря на снятие режима НМУ, в воздухе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сразу по нескольким загрязняющим веществам.

Самые высокие показатели пришлись на оксид углерода — его максимально разовая концентрация превысила норму в 2,5 раза. Существенные превышения также зарегистрированы по диоксиду серы — в 2,1 раза, сероводороду — в 2 раза, оксиду азота — в 1,4 раза.

Таким образом, после недели смога город вышел из режима неблагоприятных метеоусловий, но не из зоны экологического напряжения. Специалисты отмечают, что при отсутствии ветра и температурной инверсии загрязняющие вещества продолжают накапливаться в приземном слое атмосферы.

В «Казгидромете» подчеркивают, что мониторинг состояния воздуха в областном центре продолжается в круглосуточном режиме, а данные оперативно передаются профильным службам.

Ранее из-за затяжных неблагоприятных метеоусловий в Усть-Каменогорске несколько дней подряд вводились ограничения, включая перевод школьников на дистанционное обучение.