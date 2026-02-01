Из-за смога школьников Усть-Каменогорска снова переводят на онлайн

2 февраля все школы города перевели учащихся с 0 по 11 классы первой и второй смен на онлайн-формат.

Решение связано с сохранением неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) второй степени. Безветрие держится уже 6 дней, и завтра ситуация не изменится. По данным синоптиков, предупреждение о НМУ действует с 20:00 1 февраля до 20:00 2 февраля. В этот период вредные примеси хуже рассеиваются, что ухудшает качество воздуха в городе.

— В условиях неблагоприятных метеоусловий приоритетом остаётся здоровье детей. В связи с этим принято решение временно перевести школьников на дистанционное обучение, — сообщили в профильных службах.

Отмечается, что учебный процесс продолжается по расписанию в онлайн-режиме. Власти и специалисты рекомендуют жителям по возможности сократить время пребывания на улице до улучшения экологической обстановки.

Напомним, школьников Усть-Каменогорска оставили дома из-за смога и в прошедшую пятницу.