    15:29, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Из-за смога школьников Усть-Каменогорска снова переводят на онлайн

    В Усть-Каменогорске из-за сохраняющегося смога дети завтра вновь учатся дистанционно, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    2 февраля все школы города перевели учащихся с 0 по 11 классы первой и второй смен на онлайн-формат.

    Решение связано с сохранением неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) второй степени. Безветрие держится уже 6 дней, и завтра ситуация не изменится. По данным синоптиков, предупреждение о НМУ действует с 20:00 1 февраля до 20:00 2 февраля. В этот период вредные примеси хуже рассеиваются, что ухудшает качество воздуха в городе.

    — В условиях неблагоприятных метеоусловий приоритетом остаётся здоровье детей. В связи с этим принято решение временно перевести школьников на дистанционное обучение, — сообщили в профильных службах.

    Отмечается, что учебный процесс продолжается по расписанию в онлайн-режиме. Власти и специалисты рекомендуют жителям по возможности сократить время пребывания на улице до улучшения экологической обстановки.

    Напомним, школьников Усть-Каменогорска оставили дома из-за смога и в прошедшую пятницу.

    Теги:
    Образование Дистанционное обучение Усть-Каменогорск Смог школа
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
