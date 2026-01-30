Школьников Усть-Каменогорска оставляют дома из-за смога
В Усть-Каменогорске третий день подряд сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени, из-за чего 30 января школьников, обучающихся в первую и вторую смены, перевели на дистанционный формат, передает корреспондент агентства Kazinform.
Решение принято в целях снижения рисков для здоровья детей. При НМУ вредные примеси дольше задерживаются в воздухе, а качество атмосферы в городе остается нестабильным.
— В условиях неблагоприятных метеоусловий мы в первую очередь ориентируемся на безопасность и самочувствие учащихся. Поэтому было принято решение временно перевести школьников на дистанционное обучение, — сообщили в городском управлении образования.
Отмечается, что учебный процесс продолжается в полном объеме — занятия проходят онлайн по утвержденному расписанию. Родителей просят следить за объявлениями и рекомендациями специалистов, пока погодная ситуация в городе не улучшится.
