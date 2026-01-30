РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:48, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Школьников Усть-Каменогорска оставляют дома из-за смога

    В Усть-Каменогорске третий день подряд сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени, из-за чего 30 января школьников, обучающихся в первую и вторую смены, перевели на дистанционный формат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школьников Усть-Каменогорска оставляют дома из-за смога
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Решение принято в целях снижения рисков для здоровья детей. При НМУ вредные примеси дольше задерживаются в воздухе, а качество атмосферы в городе остается нестабильным.

    — В условиях неблагоприятных метеоусловий мы в первую очередь ориентируемся на безопасность и самочувствие учащихся. Поэтому было принято решение временно перевести школьников на дистанционное обучение, — сообщили в городском управлении образования.

    Отмечается, что учебный процесс продолжается в полном объеме — занятия проходят онлайн по утвержденному расписанию. Родителей просят следить за объявлениями и рекомендациями специалистов, пока погодная ситуация в городе не улучшится.

    Ранее сообщалось, что назван район Алматы с самым грязным воздухом.

