Школьников Усть-Каменогорска оставляют дома из-за смога

Решение принято в целях снижения рисков для здоровья детей. При НМУ вредные примеси дольше задерживаются в воздухе, а качество атмосферы в городе остается нестабильным.

— В условиях неблагоприятных метеоусловий мы в первую очередь ориентируемся на безопасность и самочувствие учащихся. Поэтому было принято решение временно перевести школьников на дистанционное обучение, — сообщили в городском управлении образования.

Отмечается, что учебный процесс продолжается в полном объеме — занятия проходят онлайн по утвержденному расписанию. Родителей просят следить за объявлениями и рекомендациями специалистов, пока погодная ситуация в городе не улучшится.

